Опубликовано видео с поясом для победителя боя Мэйуэзер — Макгрегор

Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил пояс для победителя боя между американцем Флойдом Мэйуэзером и ирландцем Конором Макгрегором. Видео презентации трофея было опубликовано на странице Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter.

Пояс назвали Money Belt (денежный пояс, — прим. «Ленты.ру»). Он изготовлен из крокодиловой кожи и содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов. При его создании использовалось 1,5 килограммов золота.

Поединок между Макгрегором и Мэйуэзером пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не будет титульным. По московскому времени бой пройдет в 7 утра воскресенья, 27 августа.

За свою карьеру на профессиональном ринге Мэйуэзер одержал 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Макгрегор провел 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед (17 нокаутом) и 3 раза проиграл. Ирландец ни разу не принимал участия в официальном поединке по правилам профессионального бокса.

