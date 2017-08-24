Алексей Луценко: Финальный подъем был очень сложным, я знал об этом и атаковал заранее

Казахстанский гонщик команды «Астана» Алексей Луценко добился великолепного успеха на пятом этапе супермногодневки «Вуэльта Испании». Луценко предпринял решающую атаку за 3 километра до финиша в самом начале заключительного подъема дня, сумев набрать преимущество, достаточное для того, чтобы одержать сольную победу, пишет astanaproteam.kz





— Это прекрасный день для меня и всей команды! Я очень рад победить сегодня, это что-то невероятное! В финале, большую часть времени я работал один, Марко Халлер помогал мне совсем немного. Мы шли против ветра, и это добавляло сложностей. Финальный подъем был очень сложным, я знал об этом и атаковал заранее,— рассказал после финиша Алексей Луценко.





Пятый этап «Вуэльты Испании» стартовал в городке Беникассим, а финишировал спустя 175,5 км на вершине подъема третьей категории сложности (3,4 км, 10% средний градиент, 20% максимальный градиент) в Алькосебре.





Алексей Луценко стал участником большой группы отрыва, которая сформировалась на первой части дистанции этапа. Долгое время пелотон контролировал действия отрыва, однако к финальным 50-ти километрам дистанции стало понятно, что, скорее всего, у гонщиков из отрыва будет шанс побороться за победу на этапе.





После серии атак из отрыва, вперед уехал австрийский гонщик Марко Халлер. Примерно за 35 км до финиша к нему присоединился Алексей Луценко. Двум лидерам удалось набрать около 50 секунд преимущества перед остальными гонщиками из отрыва. На протяжении 30 километров продолжалась бескомпромиссная борьба: Луценко и Халлер изо всех сил удерживали свое преимущество, в то время как преследователи делали все возможное, чтобы догнать лидеров.





На финальном подъеме Эрмита Санта Лючия за 3,4 км до финиша Алексей Луценко предпринял мощный рывок, сбросив с колеса Марко Халлера. В погоню за гонщиком «Астаны» бросился гонщик из Эритреи Мерави Кудус. Однако, преимущество казахстанца было слишком большим, и в результате, Алексей Луценко одержал блестящую победу.





— Конечно, для меня это самый большой успех в карьере. У меня уже есть несколько важных побед на престижных гонках, но на Гранд-туре я побеждаю впервые. В 2014 году на одном из этапов «Вуэльты» я финишировал вторым, а сегодня получилось победить! Я счастлив подарить эту победу команде «Астана» и всему Казахстану. Падение на «Тур де Франс» было очень серьезным, но мне удалось восстановиться и хорошо подготовиться к «Вуэльте». И сегодня, я показал, на что способен! — добавил Алексей Луценко.





Помимо этого, Алексей Луценко получил приз как самый активный гонщик 5-го этапа.





На финальном подъеме развернулась борьба и между фаворитами общего зачета «Вуэльты Испании». На финише этапа капитан «Астаны» Фабио Ару уступил всего лишь 11 секунд лидеру генеральной классификации Крису Фруму, сохранив за собой 7-е место в общем зачете.





По итогам 5-го этапа Фабио Ару уступает Фруму 49 секунд.





Благодаря сегодняшней победе Алексея Луценко «Астана» вышла на первое место в общекомандной классификации с преимуществом в 1 минуту 58 секунд перед Movistar, которая занимает 2-е место.





Завтра пройдет 6-й этап «Вуэльты Испании»: 204,4 км от Вильярреаля до Сагунто.







