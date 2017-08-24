Не верю: Разоблачаем знаменитые фейковые фотографии

Все любят сенсации. А вот проверять подлинность фактов любят немногие. Особенно если есть фотография. Вот же снимок, что тут проверять! Так в истории накапливается ворох фотографий, которые простофили считают сенсационными, а на поверку они оказываются пшиком





1. «Сирийский» мальчик













Многие мировые СМИ растиражировали фотографию, на которой якобы сирийский мальчик спит между могилами своих родителей. Вот же, наверное, удивился арабский фотограф Абдул Азиз аль-Отаиби (Abdul Aziz al-Otaibi). Он-то делал фотопроект о силе любви детей к своим родителям, который ничего общего с происходящим в Сирии не имеет.













2. Чем провинился ребенок?













Знаменитый снимок, сделанный в США ориентировочно в 1928 году. Бедная девочка стоит в урне, а рядом табличка: «Складывайте уродливых детей сюда». Естественно, это старый добрый фотошоп. В архиве Getty Images можно отыскать оригинал, и там на табличке написано: «По траве не ходить». Хотя что девочка делает в урне — все равно непонятно.













3. Скрипач с руками мясника









Когда-то русскую статью «Википедии» о Никколо Паганини украшал этот дагеротип. А вот в итальянской версии его никогда не было, потому что итальянцы сразу же заподозрили подделку, когда это изображение было выставлено в Риме в 1915 году. Знатоки обратили внимание на то, что у человека на дагеротипе руки мясника, тогда как у Паганини руки были длинными и худыми. Кроме того, костюм относится к 1870-м годам, когда музыкант уже давно умер, да и ордена не те, которыми был награжден Паганини. Однако европейская пресса еще долго восхищалась находкой, обнаруженной, по легенде, в Турине.

4. Постановочные шорты













Этот кадр, сделанный в Торонто в 1937 году, можно встретить во многих исторических подборках. Его позиционируют как первую фотографию женщин, решивших прогуляться по городу в шортах. В действительности в Городском архиве Торонто хранится немало изображений женщин в шортах, сделанных в более ранние годы. А это всего лишь постановочный кадр. На машине же даже вмятины нет.

5. Любовная инсценировка





В свое время в США ходили слухи о романе президента Кеннеди и Мэрилин Монро. И продолжали ходить даже после их смерти. Очевидно, поэтому интригующие совместные фотографии политика и артистки многие приняли за чистую монету. На самом деле их сделала художница Элисон Джексон, известная своими подставами с использованием двойников.

6. Хичкок расслабляется













Возможно, Альфред Хичкок когда-то и купался в Темзе, но точно не в тот день, когда была сделана эта фотография. Вместо него купалась кукла, изготовленная для съемок трейлера к фильму «Безумие». На снимке ниже Хичкок держит собственную резиновую голову.









7. Голая правда









Обнаженная девушка, голосующая на дороге, стала по прошествии лет одним из символов «Вудстока». Эта фотография регулярно появляется в материалах, посвященных этому легендарному фестивалю. Однако сделана она была отнюдь не на фестивале, а для рекламной кампании фирмы Landlubber, которая производила одежду. «Нет одежды лучше, чем Landlubber», — гласил слоган. Другие кадры этого проекта:



