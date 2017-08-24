Huawei обошла Apple по количеству проданных смартфонов во 2 квартале

Huawei реализовала 1,8 млн смартфонов, увеличив показатель продаж на 50 тысяч устройств или 11%.

Samsung Electronics из Южной Кореи вышел на первое место по количеству проданных смартфонов в Центральной и Восточной Европе, на второе место поднялась компания Huawei (КНР), обойдя американскую фирму Apple.





Как передаёт исследовательская компания Canalys, Samsung сумел увеличить продажу смартфонов сразу на 14%, до 5 млн единиц. Такой результат компании гарантировала высокая популярность моделей Galaxy A и Galaxy J.





Huawei реализовала 1,8 млн смартфонов, увеличив показатель продаж на 50 тысяч устройств или 11%.





Как и прежде, наибольший спрос был зафиксирован на бюджетные модели и смартфоны с оптимальным функционалом.





Huawei опустилась ниже, чем Apple по результатам за первый квартал, но смогла вернуть утраченные позиции. Доля Samsung на вышеназванном рынке достигла 32%, за Huawei – 12% рынка, а у Apple – 11%.



