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Huawei обошла Apple по количеству проданных смартфонов во 2 квартале

24 августа 2017, 11:41

Huawei реализовала 1,8 млн смартфонов, увеличив показатель продаж на 50 тысяч устройств или 11%.

Samsung Electronics из Южной Кореи вышел на первое место по количеству проданных смартфонов в Центральной и Восточной Европе, на второе место поднялась компания Huawei (КНР), обойдя американскую фирму Apple.

Как передаёт исследовательская компания Canalys, Samsung сумел увеличить продажу смартфонов сразу на 14%, до 5 млн единиц. Такой результат компании гарантировала высокая популярность моделей Galaxy A и Galaxy J.

Huawei реализовала 1,8 млн смартфонов, увеличив показатель продаж на 50 тысяч устройств или 11%.

Как и прежде, наибольший спрос был зафиксирован на бюджетные модели и смартфоны с оптимальным функционалом.

Huawei опустилась ниже, чем Apple по результатам за первый квартал, но смогла вернуть утраченные позиции. Доля Samsung на вышеназванном рынке достигла 32%, за Huawei – 12% рынка, а у Apple – 11%.


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