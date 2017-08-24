Казахстан будет рад расширению списка совместных предприятий со странами ЕАЭС. Об этом сегодня в Астане во время открытия ежегодного международного выставочного форума «Евразийская неделя» сказал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Масштаб мероприятия позволяет не только укрепить тесное взаимодействие между государственным сектором и бизнес-сообществом, но и способствовать дальнейшему углублению интеграционных процессов, - сказал он. - К примеру, Казахстан представляет порядка 80 экспортоориентированных компаний по различным отраслям. Это поможет нашим странам наработать новые взаимовыгодные контакты».





Он отметил, что уже сегодня в Казахстане стабильно работает более 8000 совместных предприятий со странами ЕАЭС.





«Считаю это хорошим показателем, поддержкой интеграции со стороны предпринимателей. Мы будем рады дальнейшему расширению этому списку предприятий» - добавил он.





Стоит отметить, на полях форума предполагается подписать ряд документов, способствующих международному развитию в рамках ЕАЭС в АПК, в том числе по мерам, направленным на развитие экспорта. Среди них меморандум о сотрудничестве между экспортно-кредитными агентствами стран-членов ЕАЭС, соглашение между МСХ РК и Евразийской технологической платформой «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания», меморандум о сотрудничестве между научно-технологической Ассоциацией «IT-компаний» и ОЮЛ в форме ассоциации «Казахстанской Ассоциации IT-компаний».





Премьер-министр также отметил, что национальные экономики членов союза, смогли благоприятно адаптироваться к новым реалиям.





]«С начала текущего года наблюдается положительная динамика роста основных показателей. Так, рост ВВП за первый квартал 2017 года ЕврАзЭс составил 0,8%, отрадно, что промышленность растет еще лучше, 2,7%. Объем внешней торговли стран ЕврАзЭс в первом полугодии увеличился почти на 28%». [/QUOTE





Он обратил внимание и на выгодное партнерство союза с третьими странами. Уже ведутся переговоры по соглашениям о свободной торговле с Израилем, Сербией, Ираном.





«К примеру, открыв взаимный беспошлинный доступ для товаров из Вьетнама мы значительно активизировали торговлю с этой страной. Итоги первого полугодия показывают увеличения товарооборота государств-членов ЕврАзЭс с Вьетнамом на 26,9%, а в денежном эквиваленте, это почти пол миллиарда долларов. Из этих денег 271 млн. долларов пришелся на Казахстан».





Татьяна Ковалева, Астана

Фото с сайта yandex.net



