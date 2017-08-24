В Казахстане стартовал предзаказ Samsung Galaxy Note8
24 августа 2017, 11:46
Galaxy Note8 оснащен самой мощной мобильной камерой в истории компании.
В официальную продажу в казахстанских розничных сетях смартфон поступит 29 сентября в расцветках «черный бриллиант» и «синий сапфир».
В Казахстане уже доступна возможность предварительного заказа смартфона Galaxy Note8 до 17 сентября. Первые заказчики получат ценный подарок – док-станцию Samsung DeX. Предзаказ можно сделать на официальном сайте по данной ссылке.
Безграничный экран размером 6,3 дюйма, с разрешением Quad HD+ и технологией Super AMOLED позволяет вам видеть больше контента без лишней прокрутки.
Galaxy Note8 оснащен самой мощной мобильной камерой в истории компании. Это первый смартфон с двумя 12-мегапиксельными основными камерами с оптической стабилизацией изображения (OIS) как на широкоугольном, так и на телеобъективе, обеспечивающей высокую четкость изображений.
Функция Live Focus на Galaxy Note8 позволит настроить глубину резкости и добиться эффекта размытия фона как в режиме предварительного просмотра, так и на готовом снимке.
В режиме Dual Capture две основные камеры одновременно делают две разные фотографии и позволяют сохранить обе: один снимок – крупным планом, второй – широкоугольный, который охватывает весь фон.
Широкоугольный объектив оснащен датчиком Dual Pixel с быстрым автоматическим фокусом. Плюс самая передовая в своем классе 8-мегапиксельная фронтальная камера Smart Auto Focus для качественных селфи и видеочатов.
Новинка унаследовала традиционные преимущества семейства Galaxy: защиту от воды и пыли (IP68), быструю беспроводную зарядку, высокий уровень безопасности данных, благодаря сканеру радужной оболочки глаза и датчику отпечатков пальцев.
А также 6 Гб оперативной памяти, 10-нм процессор и расширяемую память (до 256 ГБ).
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