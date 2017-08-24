Министерство юстиции направило в адрес Республиканской коллегии адвокатов Концепцию проекта Закона РК «О юридической помощи»

Министерство юстиции направило в адрес Республиканской коллегии адвокатов Концепцию проекта Закона Республики Казахстан «О юридической помощи» и План мероприятий по модернизации и укреплению системы адвокатуры и совершенствованию сферы оказания юридических услуг населению.

Предложенная концепция содержит следующие основные нововведения:

1. Принятие Закона «О юридической помощи» в целях комплексного регламентирования юридической помощи, к субъектам оказания которой будут отнесены адвокаты, частные нотариусы, частные судебные исполнители и юридические консультанты.

2. Признание утратившими силу действующих Законов «Об адвокатской деятельности» и «О гарантированной государством юридической помощи».

3. Законодательное закрепление общих начал и принципов юридической оказания помощи.

4. Функционирование в сфере судебного представительства двух самостоятельных параллельных институтов: адвокатуры и палат юридических консультантов.

5. Отказ от идеи «адвокатской монополии» и введение «профессиональной монополии», в результате чего представителями в суде смогут быть только адвокаты и юридические консультанты.

6. Существование неограниченного числа палат юридических консультантов.

7. Создание Комиссии по юридической помощи из числа представителей Министерства юстиции, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, адвокатов, нотариусов, частных судебных исполнителей, юридических консультантов и независимых представителей, которая будет вырабатывать рекомендации и согласовывать стандарты оказания юридической помощи.

8. Внедрение системы «pro bono» как частичной замены государственной системе оказания юридической помощи, с установлением перечня социально-уязвимых категорий населения, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

9. Переход от действующей системы оплаты гарантированной государством помощи к системе последующей компенсации адвокату средств, потраченных на оказание гарантированной государством юридической помощи.

10. Отмену первоначальных взносов при вступлении в коллегии адвокатов.

11. Повышение требований к аттестации претендентов в адвокаты и пересмотр порядка проведения экзаменов.

12. Расширение гарантий для адвокатов.

13. Присягу адвоката и мантию адвоката.

14. Расширение статуса адвокатской конторы.

15. «Французскую» модель повышения квалификации адвокатов с использованием школы адвокатуры (центров повышения квалификации).

16. Введение обязательного страхования ответственности адвокатов.

17. Утверждение рекомендательной тарифной сетки адвокатских гонораров.

18. Создание дисциплинарных комиссий в коллегиях адвокатов.

19. Расширение полномочий Республиканской коллегии адвокатов.

20. Сокращение по сравнению с действующими сроков полномочий членов президиумов и председателей коллегий, Республиканской коллегии адвокатов, а также ревизионных комиссий и невозможность их избрания на второй срок.

21. Создание Е-адвокатуры.

В целях консолидации адвокатского сообщества, повышения статуса адвокатуры и принятия обоснованных поправок Республиканская коллегия предлагает:

1. Согласиться с тем, что законодательство нуждается в совершенствовании, а качество оказываемой юридической помощи — в повышении. При этом однако должны неуклонно соблюдаться базовые международные и национальные принципы и гарантии деятельности адвокатуры, в первую очередь принципы независимости и самоуправления.

2. Выработать единую позицию по законопроекту от всего адвокатского сообщества с привлечением к работе всех коллегий и адвокатов.

3. Не допустить утраты действия существующего Закона «Об адвокатской деятельности» и создания ситуации, когда адвокатура останется без своего специального закона в год его 20-летия, в результате чего статус высокий адвокатуры будет безвозвратно утерян.

4. Добиваться сохранения большинства положений действующего Закона «Об адвокатской деятельности», сосредоточившись на обсуждении поправок, действительно расширяющих статус адвокатуры и гарантии адвокатской деятельности.

5. Президиуму Республиканской коллегии адвокатов в соответствии с подпунктом 11) пункта 4 статьи 33-5 Закона «Об адвокатской деятельности» провести экспертизу проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к адвокатской деятельности.

6. Для выработки единой позиции создать в территориальных коллегиях группы адвокатов для анализа проекта Концепции и сбора предложений.

7. Единую позицию от адвокатуры утвердить на Президиуме Республиканской коллегии адвокатов 15 сентября 2017 года.

8. Все предложения в Министерство юстиции и Администрацию Президента направлять централизованно, после их обсуждения и утверждения Президиумом РКА. В ответ на поступающие в территориальные коллегии запросы о предложениях по законопроекту, сообщать, что они будут предоставлены в рамках единой выработанной адвокатурой позиции.

9. Привлечь к обсуждению и отстаиванию избранной позиции широкие круги юридической общественности и гражданского общества, в том числе нотариат, частных судебных исполнителей, юристов, ученых, зарубежных экспертов путем публикаций в СМИ, организации и участия в круглых столах и конференциях.

В связи с чем, в срок до 31 августа текущего года просим сообщить сведения о составе инициативных групп адвокатов в каждой коллегии по обсуждению проекта Концепции и сбору предложений.

В срок до 8 сентября 2017 года предлагаем направить согласованную с участием инициативных групп адвокатов позицию по следующим вопросам:

1. Обоснованность выбора названия для законопроекта «О юридической помощи».

2. Соответствие Концепции закона положениям Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года утвержденной указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858.

3. Соответствие Концепции решениям, зафиксированным в Протоколе заседания Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан от 8 февраля 2017 года.

4. Необходимость отстаивания адвокатурой идеи адвокатской монополии или отказ от нее.

5. Обоснованность и законодательная возможность принятия закона «О юридической помощи».

6. Обоснованность предложенного в Концепции перечня основных начал оказания юридической помощи.

7. Обоснованность предложенных принципов оказания юридической помощи. Возможность дополнения перечня другими принципами.

8. Обоснованность существования двух параллельных институтов оказания юридической помощи. Примеры из мирового опыта, в которых данный опыт применяется или примеры отказа от такого опыта.

9. Обоснованность создания Комиссии по правовой помощи. Совместимость создания такой комиссии с принципами независимости и самоуправления адвокатуры. Анализ зарубежных примеров существования таких комиссий. Порядок формирования комиссии. Примеры создания комиссии на основе большинства представителей юридической профессии.

10. Приемлемость системы «pro bono» для адвокатуры в предлагаемом Концепцией формате. Совместимость права уязвимых категорий населения на получение помощи «pro bono» и добровольности участия в этой системе. Анализ зарубежного опыта тех стран, где оказание юридической помощи pro bono является обязательным в силу закона.

11. Приемлемая модель развития системы государственной юридической помощи.

12. Целесообразность отказа от первоначальных взносов.

13. Приемлемый подход к аттестации претендентов в адвокаты. Мировой опыт по вопросу состава аттестационной комиссии, порядка ее прохождения и формированию вопросов.

14. Предложения по расширению гарантий прав адвоката по иммунитету от досмотра, доступу в помещения, использованию технических средств.

15. Целесообразность введения присяги адвоката и ношения мантии адвокатами.

16. Целесообразность введения обязательного страхования ответственности адвокатов. Анализ зарубежного законодательства стран, где страхование ответственности адвокатов является обязательным

17. Целесообразность утверждения рекомендательной тарифной сетки ставок адвокатских гонораров.

18. Целесообразность создания дисциплинарных комиссий в адвокатуре. Порядок формирования и состав такой комиссии.

19. Вопросы расширения полномочий Республиканской коллегии адвокатов.

20. Целесообразность сокращения сроков полномочий членов президиумов коллегий и РКА, а также ревизионных комиссий и невозможности избрания на второй срок.

21. Соответствие целей принятия законопроекта текущим потребностям адвокатуры и общества.

22. Правильность определения предмета регулирования законопроекта.

23. Обоснованность выбора структуры и содержания законопроекта.

24. Обоснованность перевода норм об адвокатской деятельности из специального закона «Об адвокатской деятельности» в закон, регулирующий общие условия предоставления юридической помощи.

25. Обоснованность перехода к компенсаторному переходу к предоставлению гарантированной государством юридической помощи.

26. Возможность положительных или отрицательных правовых и социально-экономических последствий в случае принятия законопроекта.

27. Обоснованность признания утратившим силу Закона «Об адвокатской деятельности». При этом другие субъекты юридической помощи сохраняют свои отраслевые законы: Закон «О нотариате» и Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

28. Применимость зарубежных моделей предоставления государством гарантированной юридической помощи для Республики Казахстан.

29. Применимость опыта зарубежных государств для использования в реформировании адвокатской деятельности.

30. Создание и внедрение стандартов оказания юридической помощи.

31. Анализ зарубежного опыта стран, в которых отсутствует специальный закон «Об адвокатской деятельности».

32. Внесение предложений по укреплению системы адвокатуры и совершенствованию сферы оказания юридических услуг населению, в том числе законодательного характера.

33. Системные меры по обеспечению полноценной состязательности адвоката в уголовном процессе, как конституционного принципа судопроизводства.

34. Упрощение допуска защитника в производстве по уголовному делу, в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, при отсутствии соответствующего допуска путем обязанности дать подписку об их неразглашении.

35. Выработка предложений по расширению круга лиц, несущих административную ответственность за воспрепятствование законной деятельности адвоката, непредоставление либо отказ от предоставления по запросу адвоката необходимых сведений для осуществления профессиональной деятельности, а также установлению ответственности за повторное правонарушение.

36. Предоставление равных прав адвокатам с органами уголовного преследования в получении информации, запрашиваемой из государственных органов и организаций, а также о сроках их предоставления.

37. Необходимые меры по предоставлению на практике всем лицам, лишенным свободы, незамедлительного доступа к адвокату, включая доступ к адвокату за счет средств государства, посредством разработки соответствующих схем раннего доступа к юридической помощи.

38 В целях реализации принципа состязательности сторон и повышения роли адвоката исключение процессуальной возможности органа уголовного преследования, препятствовать в процессу проведения экспертизы на основании адвокатского запроса (ст. 272 УПК РК).

39. Включение свидетелей, имеющих право на защиту, потерпевших из числа социально уязвимых слоев населения в круг субъектов гарантированной государством бесплатной юридической помощи

40. Предложения по совершенствованию системы оплаты труда адвокатов за счет средств республиканского бюджета, в том числе в целях обеспечения эффективности их расходования вопрос использования в судебных, правоохранительных и др.органов считывающего устройства (сканер штрих-кодов) для фиксации времени участия адвоката в судебных заседаниях и времени начала и окончания производства процессуальных действий, в которых принимал участие адвокат.

41. Вопрос целесообразности разработки Концепции юридического образования и юридической науки в Казахстане.

42. Вопрос об организации в Центрах обслуживания населения и местных исполнительных органах (особенно в сельских районах) оказания юридической помощи адвокатами, желающими из-за отсутствия практики временно поработать в регионах, с установлением стимулирующих мер.

43. Вопрос включения в компетенцию Республиканской коллегии адвокатов полномочий по пересмотру материалов дисциплинарных производств территориальных коллегий.

44. Анализ деятельности работы частнопрактикующих юристов и адвокатов в судах.

Сбор предложений, связанных с Концепцией предлагаем проводить в прилагаемой таблице.

ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ ЗАКОНА

ТАБЛИЦА ДЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КОНЦЕПЦИИ