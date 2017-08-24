Б.Базарбек: У нас необразованные землевладельцы, отсюда и земельные проблемы

Куда ни глянь вокруг - строят там, где запрещено, используют землю в целях, не связанных с ее назначением.

Известный юрист в области земельного права считает, что одной из главных проблем земельной реформы в Казахстане являются люди, точнее, собственники земель и землепользователи, передает Zakon.kz.





«Куда ни глянь вокруг - строят там, где запрещено, используют землю в целях, не связанных с ее назначением. Со стороны правительства и акиматов областей, городов, районов нужна комплексная работа по разъяснению. Это можно сделать на общественных советах при акиматах, на общественных слушаниях, обсуждениях, на встречах акимов с населением, в рамках приема граждан. Но нужно это делать и на это выделять бюджетные средства» - считает юрист.





«Проблемы нецелевого использования земли, самовольного захвата земель, самовольного строительства, строительства домостроений на красной линий, водоохраной полосе, на запретных зонах, нерациональное землепользование - все это проблема нигилизма в общественном сознании», - полагает Базарбек Бакытжан.





Если есть возможность получить сельскохозяйственную землю, то не думают над ее освоением. Считают, пусть полежит, потом по кусочкам продам. Хотят магазин построить, им Земельный кодекс - не закон, могут построить и на садоводческих и дачных участках. Главное, определить проходимое место. А если строятся, то «почему мой сосед построил дом на запретной зоне, а мне нельзя». Он узаконил, значит и мне узаконят. А если не узаконят, буду бить в колокола, создавать общественный резонанс. Мол, чиновники акимата плохие, подходят избирательно, кому-то узаконивают, кому-то нет. Эти мысли и эмоции не придуманы, ими живут сотни тысяч, а то и миллионы людей. Нашим людям неведомы такие вещи, как ввод в эксплуатацию дома. Десятками лет живут в самовольно построенных домах и ждут «манны небесной» в виде готового Акта приемки дома и Госакта на землю. Люди не знают, что можно получить нужную информацию через веб-портал электронного правительства, через запросы в госорганы, через сайты акиматов, через информационные стенды.





Люди верят людям. Среднестатистический землевладелец скорее поверит соседу по участку или по подъезду, чем норме и требованиям закона. Используя земли не по назначению, собственники думают: пронесёт, не будут проверять, либо ухищряются создать видимость пользования землей.





«А если все-таки проверят и начнут привлекать к ответственности, готовы спалить и грехи своих соседей по землепользованию. Это и есть нигилизм во всех его проявлениях», - делится юрист.





Государство, в конце концов, должно понять, что умные и законопослушные землевладельцы, будь это собственники земель или землепользователи - это как минимум решение 70% всех проблем в земельных отношениях.

Юрист считает: для этого требуется совершенствовать Земельный кодекс в части ужесточения ответственности за разъяснительную политику акиматов и территориальных органов всех уровней. Считаю необходимым пересмотр кадровой политики в этих органах, моя практика в регионах показала, что уровень компетенции чиновников в территориальных органах порой не выдерживает даже моей критики.





«Нужно менять многое. Используйте региональные площадки НПП «Атамекен». Я несколько раз предлагал предоставить мне региональные площадки НПП «Атамекен» для проведения разъяснительной работы в регионах. Ноль реакции!» - рассказывает Б.Базарбек.





То, что мы имеем - это настоящий бардак. Вакханалия собственников земель и землепользователей и никакого контроля и информационного разъяснения, обучения со стороны местных исполнительных органов.

Правительству было бы целесообразно разработать программу по разъяснительной работе. Привлеките к работе НПО, СРО и СМИ для общественного контроля. Поменяйте образовательные стандарты в ВУЗах и школах. Увеличьте количество часов на практические уроки даже тем специальностям, где не требуется выезд на земельные участки. Скоординируйте работу с ЖСК, КСК, союзами и ассоциациями.





Другими словами, образованные землевладельцы должно быть не целью, а идеологией государственной политики в области земельных отношениях. Доведите эту цель до логического конца и вместо митингов вы получите налоги, конкуренцию, рынок земли и современное сельское хозяйство.



