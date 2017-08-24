Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам

Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, предусмотренного главой 55 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК) является самостоятельной стадией гражданского процесса, в которой судом проверяется наличие или отсутствие правовых оснований для пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных актов.

Основаниями для пересмотра решений, определений и постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам являются юридические факты, имеющие существенное значение для правильного разрешение ранее рассмотренного дела, которые возникли или имели место, однако о них стало известно после вступления судебного акта в законную силу.

Согласно статье 455 ГПК основаниями для пересмотра решений, определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам являются:

-установленные вступившими в законную силу приговором, постановлением суда, постановлениями государственных органов и должностных лиц, осуществляющих функции уголовного преследования, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, должность документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой постановление незаконного либо необоснованного решения;

-установленные вступившими в законную силу приговором, постановлением суда, постановлениями государственных органов и должностных лиц, осуществляющих функции условного преследования, уголовное правонарушение сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их представителей или уголовное уголовное правонарушение судей, совершенные при рассмотрений данного дела;

-отмена решения, приговора, определения или постановления суда либо постановления иного государственного органа, послужившего основанием к вынесению данного решения, определения или постановления.

К новым обстоятельствам относятся:

-отмена судебного акта, имевшего преюдициальное значение при рассмотрении и разрешении дела;

-вступившее в законную силу решение суда о признаний недействительной сделки, на основании которой был вынесен судебный акт;

-признание Конституционным Советом Республики Казахстан неконституционными законов и иных нормативных правовых актов, с применением которых вынесен судебный акт. Вступившее в законную силу решение суда первой инстанции пересматривается по вновь открывшимся судом, вынесшим это решение.

Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам определений, решений, постановлений апелляционной и кассационной инстанций, которыми изменено решение суда первой инстанции или постановлено новое решение, производится судом, изменившим решение или вынесшим новое решение. Заявление о пересмотре решение, определения или постановления поп вновь открывшимся или новым обстоятельствам подается сторонами другими лицами, участвовавшими в деле, или прокурором в суде, вынесшим решение, определение или постановление, в течение трех месяцев со дня установления обстоятельств, служащих основанием для пересмотра.

Заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судьей может быть возвращено в случаях, если:

-заявление подано с нарушением вышеуказанных правил;

-заявление подано по истечении установленного срока и отсутствует ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи заявления отказано;

-не соблюдены требования, предъявляемые к форме и содержанию заявления;

-заявление может быть возвращено по другим основанием, предусмотренным настоящим кодексом. О возвращении заявления выносится определение, копия определения направляется заявителю вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами не позднее следующего дня после дня его вынесения. Определение суда о возвращении заявления может быть обжаловано и пересмотрено по ходатайству прокурора.

Суд, рассмотрев заявление о пересмотре решения, определения или постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, удовлетворяет заявление и отменяет решение, определение или постановление либо отказывает в пересмотре. Определения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций об отмене судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам обжалованию, опротестованию, пересмотру по ходатайству прокурора не подлежат. Доводы о несогласии с определением могут быть включены в апелляционную и кассационную жалобы, апелляционное ходатайство и протест прокурора.

Доводы о несогласии с определением могут быть включены в апелляционную и кассационную жалобы. Определения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам могут быть обжалованы, опротестованы и пересмотрены по ходатайству прокурора.

Судья Бостандыкского районного суда г. Алматы

Гульмира Джуламанова