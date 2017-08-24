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В горах Алматы ликвидирована очередная свалка

24 августа 2017, 11:55

Она образовалась при проведении работ по реконструкции водопровода.

По обращению общественности ликвидирована очередная свалка в горах Алматы. Об этом сообщается на сайте Экологического общества «Зеленое спасение», передает Zakon.kz.

Жители во время прогулки обратили внимание на две несанкционированные свалки бытового и строительного мусора.

Одна свалка была расположена на границе между ГРПП «Медео» и Иле-Алатауским ГНПП, на расстоянии примерно одного километра южнее ГЛК «Шымбулак» по дороге к высокогорному отелю «Ворота Туюк-Су». Свалка бытовых и строительных отходов образовалась вокруг контейнеров. Вторая находилась выше на 100 метров, рядом с мусорным контейнером. За состоянием контейнера никто не следил и регулярная уборка мусора в указанном месте не производилась.

Экологическое общество «Зеленое спасение» обратилось в соответствующие государственные органы с просьбой провести проверку и принять меры по отношению к организациям, которые создали несанкционированную свалку.

В июле-августе свалка была ликвидирована. Полиция выявила, что она образовалась при проведении работ по реконструкции водопровода. ТОО «Алшы курылас компаниясы», которое занималось реконструкцией водопровода, не произвело уборку, за что было оштрафовано в соответствии с Административным кодексом РК.

Фото: esgrs.org.

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