В горах Алматы ликвидирована очередная свалка

По обращению общественности ликвидирована очередная свалка в горах Алматы. Об этом сообщается на Об этом сообщается на сайте Экологического общества «Зеленое спасение», передает Zakon.kz





Жители во время прогулки обратили внимание на две несанкционированные свалки бытового и строительного мусора.





Одна свалка была расположена на границе между ГРПП «Медео» и Иле-Алатауским ГНПП, на расстоянии примерно одного километра южнее ГЛК «Шымбулак» по дороге к высокогорному отелю «Ворота Туюк-Су». Свалка бытовых и строительных отходов образовалась вокруг контейнеров. Вторая находилась выше на 100 метров, рядом с мусорным контейнером. За состоянием контейнера никто не следил и регулярная уборка мусора в указанном месте не производилась.





Экологическое общество «Зеленое спасение» обратилось в соответствующие государственные органы с просьбой провести проверку и принять меры по отношению к организациям, которые создали несанкционированную свалку.





В июле-августе свалка была ликвидирована. Полиция выявила, что она образовалась при проведении работ по реконструкции водопровода. ТОО «Алшы курылас компаниясы», которое занималось реконструкцией водопровода, не произвело уборку, за что было оштрафовано в соответствии с Административным кодексом РК.



