Страны ЕАЭС могут стать заложниками собственных программ по цифровизации экономики

Такое опасение сегодня во время ежегодного международного выставочного форума «Евразийская неделя», организованного странами Евразийской экономического союза и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) высказал первый заместитель председатель правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Всем интересна цифровая повестка. Вчера никто о ней не говорил, сегодня абсолютно все заинтересованы. Тигран Суренович (Саркисян - от авт.) предлагает как можно быстрее осознать в чем же общность подходов и общая повестка, потому что все национальные правительства заинтересованы как можно быстрее внедрять цифровые технологии по строительству цифровой экономки. Как бы не оказалось так, что мы будем все заложники всех своих национальных программ, а при этом все время будем зависеть от западных цифровых технологий и от восточных, и останемся не состоятельными как самостоятельный цифровой элемент в глобальной цифровой повестке, и это большая беда».

При этом, он отметил, что конечно в каждой стране есть свои спецслужбы, министерства внутренних дел и другие ведомства, которые настаивают, что есть определенный национальный сегмент, который нужно защищать. Но есть и необходимость в выстраивании отношений по горизонтали, без которых никакой повестки не будет.

«Здесь конечно нужно, чтобы те, кто на национальном уровне отвечают за эту цифровую повестку вместе с ЕЭК продвигали ее. Пока что мы видим, что по тем или иным сегментам национальные программы начинают бежать впереди, мы наднациональном уровне не можем согласовать подходы. Мы до сих пор согласовываем документ «основные направления развития цифровой повестке на Евразийском пространстве»» - добавил он.

К слову, по оценкам международных экспертов цифровизация экономики радикально меняет ландшафт мировой экономики и может обеспечить 1/3 мирового ВВП к 2025 году. Именно поэтому ЕАЭС активно развивает проект единого цифрового пространства, которое должно стать одним из ключевых элементов, поддерживающих свободное движение товаров и услуг, людей, капитала.

Казахстан на данный момент также работает над собственной цифровой повесткой и вскоре планирует презентовать государственную программу «Цифровой Казахстан». Ее цель диверсификация и реализация потенциала страны в базовых секторах экономики, стимулирование предпринимательской деятельности, и создание отраслей нового технологического уклада.

«Для развития цифровизации в Казахстане используется комплексный подход, который предполагает системное развитие экосистемы, преобразование в отраслях экономики, повышение качества электронных госуслуг и создание креативного общества», - сказал во время своего выступления премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

Татьяна Ковалева