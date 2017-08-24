Тенге укрепился по итогам утренних торгов
24 августа 2017, 12:14
Стоимость доллара в обменных пунктах составила 332 тенге за покупку, 333 тенге за продажу.
Курс национальной валюты укрепился после утренних торгов на KASE и составил 330,85 тенге, сообщает Zakon.kz.
По итогам дневной сессии 23 августа стоимость одного доллара составила 333,53 тенге. В торгах приняли участие 27 членов валютного рынка KASE, объем торгов – 190 850 долларов
На момент публикации стоимость доллара в обменных пунктах составила 332 тенге за покупку, 333 тенге за продажу.
Фото: liter.kz.
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