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Тенге укрепился по итогам утренних торгов

24 августа 2017, 12:14

Стоимость доллара в обменных пунктах составила 332 тенге за покупку, 333 тенге за продажу.

Курс национальной валюты укрепился после утренних торгов на KASE и составил 330,85 тенге, сообщает Zakon.kz.

По итогам дневной сессии 23 августа стоимость одного доллара составила 333,53 тенге. В торгах приняли участие 27 членов валютного рынка KASE, объем торгов – 190 850 долларов

На момент публикации стоимость доллара в обменных пунктах составила 332 тенге за покупку, 333 тенге за продажу.

Фото: liter.kz.

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