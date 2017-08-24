Еврокомиссия ответила Берлускони на идею о параллельной валюте в Италии
24 августа 2017, 12:31
Она отвергла его предложение.
Еврокомиссия ответила бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, который предложил одновременное хождение двух валют на территории страны: евро и национальной денежной единицы. В Брюсселе на это ответили, что в еврозоне есть только одна законная валюта, сообщает РБК.
Официальный представитель Еврокомиссии заявил агентству Reuters, что исключений из правила не будет.
Свое предложение возглавляющий партию «Форца Италия» Берлускони озвучил в газетном интервью, которое было опубликовано в минувшие выходные. Как отмечает агентство Reuters, идея бывшего премьера прозвучала на фоне роста евроскептических настроений в Италии.
Это уже не первое интервью Берлускони на эту тему. Аналогичное заявление бывший премьер сделал и в середине марта. Тогда он объяснил, что выход из еврозоны слишком дорого обойдется в стране, а потому стоит ввести параллельную валюту — новую итальянскую лиру, которую могли бы использовать обычные граждане.
Помимо «Форца Италия» в пользу возвращения лиры выступают и союзники Берлускони — партия «Лига севера», а также «Движение 5 звезд». Эти три организации претендуют на создание правой коалиции, которая могла бы сформировать правительство после следующих парламентских выборов.
Фото: РИА Новости
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