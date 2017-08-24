Еврокомиссия ответила Берлускони на идею о параллельной валюте в Италии

Еврокомиссия ответила бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, который предложил одновременное хождение двух валют на территории страны: евро и национальной денежной единицы. В Брюсселе на это ответили, что в еврозоне есть только одна законная валюта , сообщает , сообщает РБК





Официальный представитель Еврокомиссии заявил агентству Reuters, что исключений из правила не будет.





Свое предложение возглавляющий партию «Форца Италия» Берлускони озвучил в газетном интервью, которое было опубликовано в минувшие выходные. Как отмечает агентство Reuters, идея бывшего премьера прозвучала на фоне роста евроскептических настроений в Италии.



