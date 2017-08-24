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В Турции автобус с пассажирами врезался в мост

24 августа 2017, 12:36

Погибли по меньшей мере пять человек.

Пассажирский автобус на скорости врезался в мостовую опору в Турции, сообщает НТВ.ru.

По данным телеканал «Хабертюрк», ДТП произошло на участке трассы Анкара — Эскишехир.

В результате аварии люди оказались заблокированными внутри автобуса.

СМИ сообщают о большом количестве раненных. На месте работают спасатели и несколько бригад скорой помощи.

По предварительным данным, погибших — пятеро, передает ТАСС.

Фото: НТВ

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