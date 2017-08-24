К.Мусетов: В судах не должно быть ни одного случайного человека

Конституция Республики Казахстан одним из положений предусматривает равенство всех перед законом и судом. Судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров республики.





На 27 съезде судей Республики Казахстан Глава государства Н.А.Назарбаев отметил, что судья выступает не просто в роли вершителя законности, он – лицо, призванное устранять противоречия в обществе, гармонизировать человеческие отношения, делать жизнь граждан предсказуемой и стабильной.





Вершить правосудие должны только профессионалы с большим жизненным опытом и высокими моральными принципами. В судах не должно быть ни одного «случайного» человека.

Учитывая, систему современного образования, которая в настоящее время является более продолжительным, когда человек получив среднее образование, после которого обучается на бакалавра, а затем на магистра.





В результате прохождения данных этапов обучения гражданин Республики Казахстан достигает в среднем 25-летнего возраста, не имея стажа практической работы по юридической специальности и жизненного опыта, имел ранее теоретически право в возрастном цензе в возрасте 25 лет для кандидата в судьи.





При этом для участия в конкурсе на судью районного суда необходимо иметь не менее пяти лет стажа работы в качестве секретаря судебного заседания, консультанта (помощника) суда, прокурора, адвоката либо не менее десяти лет стажа работы по юридической профессии.





Учитывая требования, предъявляемые к кандидатам в судьи, были внесены изменения и дополнения от 15 июня 2017 года № 75-VI ЗРК в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», которые вступили в действие с 14 июля 2017 года, согласно которым повышен до тридцати лет возрастной ценз для кандидатов в судьи.





На кандидатов, являющихся действующими судьями, требование о прохождении стажировки и полиграфологического исследования не распространяется.





Закреплено получение всеми участниками конкурса на занятие вакантной судейской должности после подачи документов в Высший судебный совет заключений советов по взаимодействию с судами и пленарных заседаний областных судов по месту жительства или работы. При этом участникам конкурса на должность судьи областного суда после допуска к конкурсу необходимо получение повторного заключения пленарного заседания областного суда, если они работают или проживают в том же регионе, в котором находится суд, на должность судьи которого они претендуют. А также получение участниками конкурса на должность судьи Верховного Суда после допуска к конкурсу повторного заключения пленарного заседания Верховного суда не требуется.





Также закреплено право занятия судейской должности на конкурсной основе без прохождения стажировки лиц, избранных либо назначенных с должности судьи на государственную должность в представительных органах, а также назначенных с должности судьи на должность, непосредственно связанную с организационным обеспечением правосудия.





Совершенствование Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» положительно скажется на качественном отборе кандидатов в судьи, которое позволит поднять на высокий уровень отправления правосудия в Республике Казахстан.





К.Мусетов, судья судебной коллегии по гражданским делам Акмолинского областного суда











