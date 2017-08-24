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В США автомобиль протаранил толпу людей

24 августа 2017, 12:42

В результате ЧП несколько человек пострадали.

В Сент-Луисе (штат Миссури) водитель автомобиля совершил наезд на толпу людей, собравшихся на акцию памяти, передает ТАСС.

Как сообщил телеканал Fox News, в результате ЧП несколько человек пострадали.

По его сведениям, пострадавшие получили ушибы и ссадины. Медицинская помощь им не потребовалась.

ДТП произошло рядом с местом проведения всенощного бдения в память о местном жителе Киви Херринге, который во вторник был убит полицейскими за вооруженное сопротивление. Он отказался выполнить приказ бросить нож, которым ранил соседа и сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент стал вторым за текущий месяц. 12 августа в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан во время Гражданской войны в США генералу Роберту Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против проходивших там демонстраций ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

Фото: Trend News Agency

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