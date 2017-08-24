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Казахстанскими госинспекторами труда с начала года защищены права более 12,9 тысяч работников

 

С начала года инспекторами труда на 956 предприятиях выявлена задолженность по зарплате на сумму 2,08 млрд тенге, сообщается на интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения РК. На руководителей указанных предприятий наложено 588 штрафов в размере 127,7 млн тенге, также выданы 816 обязательных для исполнения предписания.

В результате принятых мер государственной инспекцией труда защищены права 12,9 тысяч работников, которым выплачена задолженность в размере 1,68 млрд тенге.

В настоящее время работа по выявлению нарушений по задолженностям заработных плат продолжается.

24 августа 2017, 12:39
Источник, интернет-ресурс: Министерства труда и социальной защиты населения РК

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