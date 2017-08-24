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Утверждены Правила по оценке тренажерных устройств имитации полета в гражданской авиации
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 436 «Об утверждении Правил по оценке тренажерных устройств имитации полета в гражданской авиации» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 2-2 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждены Правила по оценке тренажерных устройств имитации полета в гражданской авиации.
Оценка тренажерных устройств имитации полета в гражданской авиации осуществляется для определения пригодности к эксплуатации в виде первоначальной, периодической и специальной оценки.
Первоначальная оценка тренажерных устройств имитации полета проводится при первичной установке тренажерного устройства на место эксплуатации.
Периодическая оценка тренажерных устройств имитации полета проводится ежегодно с целью удостоверения, что тренажер отвечает стандартным требованиям к его квалификационному уровню.
Специальная оценка тренажерных устройств имитации полета выполняется при:
существенном изменении аппаратного и (или) программного обеспечения тренажера, которые могут повлиять на качество управляемости тренажера и воспроизводимые на нем летно-технические характеристики или системы;
выявлении ситуации, свидетельствующей о том, что работа тренажера не отвечает стандартным требованиям, предъявлявшимся к нему при проведении первоначальной квалификационной оценки;
получении заявки о модернизации тренажера для получения более высокого квалификационного уровня;
перемещении на новое место;
смене владельца;
повторном введение в эксплуатацию после длительного периода (более одного года) отключения.
Общий срок оценки тренажера не превышает 42 (сорок два) рабочих дня со дня регистрации заявки уполномоченным органом.
Уполномоченный орган рассматривает представленные документы в срок не более 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты регистрации заявки.
В случае установления факта неполноты представленных документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, заявка подлежит возврату с указанием эксплуатанту тренажера причины возврата в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации.
Виды квалификационных уровней тренажерных устройств имитации полета предусмотрены в сертификационных спецификациях EASA CS-FSTD.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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