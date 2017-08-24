В соответствии с пунктом 2-2 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» утверждены Правила по оценке тренажерных устройств имитации полета в гражданской авиации.

Оценка тренажерных устройств имитации полета в гражданской авиации осуществляется для определения пригодности к эксплуатации в виде первоначальной, периодической и специальной оценки.

Первоначальная оценка тренажерных устройств имитации полета проводится при первичной установке тренажерного устройства на место эксплуатации.

Периодическая оценка тренажерных устройств имитации полета проводится ежегодно с целью удостоверения, что тренажер отвечает стандартным требованиям к его квалификационному уровню.

Специальная оценка тренажерных устройств имитации полета выполняется при:

существенном изменении аппаратного и (или) программного обеспечения тренажера, которые могут повлиять на качество управляемости тренажера и воспроизводимые на нем летно-технические характеристики или системы;

выявлении ситуации, свидетельствующей о том, что работа тренажера не отвечает стандартным требованиям, предъявлявшимся к нему при проведении первоначальной квалификационной оценки;

получении заявки о модернизации тренажера для получения более высокого квалификационного уровня;

перемещении на новое место;

смене владельца;

повторном введение в эксплуатацию после длительного периода (более одного года) отключения.

Общий срок оценки тренажера не превышает 42 (сорок два) рабочих дня со дня регистрации заявки уполномоченным органом.

Уполномоченный орган рассматривает представленные документы в срок не более 21 (двадцати одного) рабочего дня с даты регистрации заявки.

В случае установления факта неполноты представленных документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, заявка подлежит возврату с указанием эксплуатанту тренажера причины возврата в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации.

Виды квалификационных уровней тренажерных устройств имитации полета предусмотрены в сертификационных спецификациях EASA CS-FSTD.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.