25 августа истекает срок уплаты отчислений на ОСМС за июль месяц
Уважаемые налогоплательщики!
Департамент государственных доходов по городу Алматы напоминает, что 25 августа 2017 года истекает срок уплаты платежей на обязательное социальное медицинское страхования (ОСМС):
- отчисления работодателей за работников (юридические лица на применяющие общеустановленный режим налогообложения);
- взносы физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера (налоговые агенты);
- взносы индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в общеустановленном порядке;
- взносы частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов.
Исчисление отчислений и взносов производиться по следующим ставкам:
- отчисления работодателей за работников - 1% от суммы начисленного дохода работнику;
- взносы ИП на общеустановленном порядке, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов - 5% от 2 МЗП;
- взносы физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) - 5% от суммы всех начисленных доходов по таким договорам.
В случае просрочки уплаты в автоматическом режиме будет начислена пеня в размере 2,5-кратной ставки рефинансирования установленной Национальным Банком РК за каждый день просрочки.
Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» за несвоевременную уплату отчислений и взносов предусмотрена административная ответственность.
Реквизиты для оплаты отчислений и взносов ОСМС:
За обязательное медицинское социальное страхование можно оплатить через банки второго уровня и отделения АО «Казпочта» по следующим реквизитам:
Получатель - НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
БИН бенефициара 160440007161
ИИК KZ92009MEDS368609103
БИК GCVPKZ2A
КБЕ 11
КБК - 904101
КНП с 121 по 128 (в зависимости от назначения платежа)
КНП для работодателя 121 - Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование;
КНП для ИП и ФЛ ГПД с 122 Взносы на обязательное социальное медицинское страхование;
123 - Пеня за несвоевременное перечисление отчислений на обязательное социальное медицинское страхование;
124 - Пеня за несвоевременное перечисление взносов на обязательное социальное медицинское страхование.
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