Самый известный байкер Казахстана Дмитрий Петрухин попал в серьёзное ДТП
24 августа 2017, 13:09
Информацию подтвердили байкеры Абакана, которые сейчас направляются на место ДТП, чтобы забрать мотоцикл.
Самый известный байкер Казахстана Дмитрий Петрухин попал в серьёзное ДТП в России. Информацию подтвердили байкеры Абакана, которые сейчас направляются на место ДТП, чтобы забрать мотоцикл, передает informburo.kz.
"Состояние тяжёлое, предварительно повреждение грудной клетки", – пишут байкеры Хакасии.
На данный момент это вся информация, известная о происшествии.
Петрухин известен своими кругосветными путешествиями. На сегодняшний день объездил 100 стран.
Дмитрий Петрухин президент географического Общества Казахстана. А также с 2001 года является президентом Ассоциации байкеров Казахстана.
Ежегодно проводит Международные байк-фестивали на озере Балхаш при поддержке Президента страны - под лозунгом «Молодежь против наркотиков» - «Сохраним Балхаш» - собирается до 5 тыс. зарубежных гостей. Регулярно чествуют ветеранов ВОВ и посещают Детские дома.
С 2004 по 2011 год по собственной инициативе проехал на своем железном Тулпаре (мотоцикле) по всем континентам мира, провез по 80 странам государственный флаг Казахстана, преодолев путь длиной в 200 000 километров беспрецедентный случай в истории, и это первая «Мотокругосветка в одиночку» - за что был внесён в книгу рекордов Гинесса.
С 2008 по 2011 участвовал в авто-мото пробеге по 40 странам Азии и Ближнего востока в знак пиара и пропаганды - зимняя Азиада2011, которая с успехом прошла в Казахстане.
Дважды принимал участие в церемонии эстафеты - несение Олимпийского Огня в 2007 (Пекинская) и 2011 (Алматы) годах - и оба раза он вёз олимпийский огонь на своём мотоцикле.
Фото с сайта petrukhin.kz
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