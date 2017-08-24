Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Самый известный байкер Казахстана Дмитрий Петрухин попал в серьёзное ДТП

24 августа 2017, 13:09

Информацию подтвердили байкеры Абакана, которые сейчас направляются на место ДТП, чтобы забрать мотоцикл.

Самый известный байкер Казахстана Дмитрий Петрухин попал в серьёзное ДТП в России. Информацию подтвердили байкеры Абакана, которые сейчас направляются на место ДТП, чтобы забрать мотоцикл, передает informburo.kz.

"Состояние тяжёлое, предварительно повреждение грудной клетки", – пишут байкеры Хакасии.

На данный момент это вся информация, известная о происшествии.

Петрухин известен своими кругосветными путешествиями. На сегодняшний день объездил 100 стран.
Дмитрий Петрухин президент географического Общества Казахстана. А также с 2001 года является президентом Ассоциации байкеров Казахстана.

Ежегодно проводит Международные байк-фестивали на озере Балхаш при поддержке Президента страны - под лозунгом «Молодежь против наркотиков» - «Сохраним Балхаш» - собирается до 5 тыс. зарубежных гостей. Регулярно чествуют ветеранов ВОВ и посещают Детские дома.

С 2004 по 2011 год по собственной инициативе проехал на своем железном Тулпаре (мотоцикле) по всем континентам мира, провез по 80 странам государственный флаг Казахстана, преодолев путь длиной в 200 000 километров беспрецедентный случай в истории, и это первая «Мотокругосветка в одиночку» - за что был внесён в книгу рекордов Гинесса.

С 2008 по 2011 участвовал в авто-мото пробеге по 40 странам Азии и Ближнего востока в знак пиара и пропаганды - зимняя Азиада2011, которая с успехом прошла в Казахстане.

Дважды принимал участие в церемонии эстафеты - несение Олимпийского Огня в 2007 (Пекинская) и 2011 (Алматы) годах - и оба раза он вёз олимпийский огонь на своём мотоцикле.

Фото с сайта petrukhin.kz

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...