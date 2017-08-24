Самый известный байкер Казахстана Дмитрий Петрухин попал в серьёзное ДТП

Ежегодно проводит Международные байк-фестивали на озере Балхаш при поддержке Президента страны - под лозунгом «Молодежь против наркотиков» - «Сохраним Балхаш» - собирается до 5 тыс. зарубежных гостей. Регулярно чествуют ветеранов ВОВ и посещают Детские дома.





С 2004 по 2011 год по собственной инициативе проехал на своем железном Тулпаре (мотоцикле) по всем континентам мира, провез по 80 странам государственный флаг Казахстана, преодолев путь длиной в 200 000 километров беспрецедентный случай в истории, и это первая «Мотокругосветка в одиночку» - за что был внесён в книгу рекордов Гинесса.





С 2008 по 2011 участвовал в авто-мото пробеге по 40 странам Азии и Ближнего востока в знак пиара и пропаганды - зимняя Азиада2011, которая с успехом прошла в Казахстане.



