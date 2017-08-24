В Алматы установили памятник основателю энергетической науки в Казахстане Шафику Чокину
24 августа 2017, 13:19
Мероприятие приурочено к 105-летию со дня рождения академика.
В Казахском научно-исследовательском институте энергетики имени Ш.Чокина в рамках программы «Рухани жаңғыру» состоялось открытие памятника ученому-энергетику, основателю энергетической науки страны, доктору технических наук, профессору, академику Шафику Чокину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
Шафик Чокин был автором 500 научных трудов, посвященных вопросам развития энергетики Казахстана: «Энергетика Казахстана», «Научные основы энергоснабжения сельского хозяйства Казахстана», «Основы развития энергетики Казахстана», «Энергетика и водное хозяйство Казахстана», «Топливно-энергетический баланс Казахстана» и др.
В 1996 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев присвоил академику Шафику Чокину высшую степень отличия — звание «Халық Қаһарманы».
В своем выступлении аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что благодаря своим прогрессивным, научным внедрениям Шафик Чокин был двигателем модернизации общественного сознания своего времени.
«Он был первым директором Казахского научно-исследовательского института энергетики. В период руководства академика Чокина институт стал одним из крупнейших и прогрессивных научных учреждений энергетического профиля в стране с уникальными экспериментальными базами, многие из которых не имели аналогов в мире. С этим институтом связаны главные научные открытия в области энергетики Казахстана. При непосредственном участии Шафика Чокина были разработаны комплексная система научно-технического прогноза энергетики Казахстана, проекты канала Иртыш-Караганда, Капчагайской гидроэлектростанции», - отметил аким Алматы Бауыржан Байбек.
Ранее акиматом города Алматы был объявлен открытый конкурс на лучший эскиз памятника Ш.Чокину. В соответствии с решением Государственной комиссии по памятникам и монументам, сооружаемым в Республике Казахстан, лучшей работой признан проект авторами которого стали К. Жарылгапов и М. Азмагамбетов.
В торжественном мероприятии приняли участие сын академика Канат Чокин, президент Национальной академии наук Казахстана Мурат Журинов, президент Казахского научно-исследовательского института энергетики Калык Абдуллаев, председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов, депутат маслихата Алматы Нурлан Мухамед-Рахимов, народный писатель Республики Казахстан Бексултан Нуржекеев, сотрудники научно-исследовательского института и др.
Фото пресс-служба акима Алматы
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