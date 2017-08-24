Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы установили памятник основателю энергетической науки в Казахстане Шафику Чокину

24 августа 2017, 13:19

Мероприятие приурочено к 105-летию со дня рождения академика.

В Казахском научно-исследовательском институте энергетики имени Ш.Чокина в рамках программы «Рухани жаңғыру» состоялось открытие памятника ученому-энергетику, основателю энергетической науки страны, доктору технических наук, профессору, академику Шафику Чокину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Шафик Чокин был автором 500 научных трудов, посвященных вопросам развития энергетики Казахстана: «Энергетика Казахстана», «Научные основы энергоснабжения сельского хозяйства Казахстана», «Основы развития энергетики Казахстана», «Энергетика и водное хозяйство Казахстана», «Топливно-энергетический баланс Казахстана» и др.


В 1996 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев присвоил академику Шафику Чокину высшую степень отличия — звание «Халық Қаһарманы».
В своем выступлении аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что благодаря своим прогрессивным, научным внедрениям Шафик Чокин был двигателем модернизации общественного сознания своего времени.

«Он был первым директором Казахского научно-исследовательского института энергетики. В период руководства академика Чокина институт стал одним из крупнейших и прогрессивных научных учреждений энергетического профиля в стране с уникальными экспериментальными базами, многие из которых не имели аналогов в мире. С этим институтом связаны главные научные открытия в области энергетики Казахстана. При непосредственном участии Шафика Чокина были разработаны комплексная система научно-технического прогноза энергетики Казахстана, проекты канала Иртыш-Караганда, Капчагайской гидроэлектростанции», - отметил аким Алматы Бауыржан Байбек.

Ранее акиматом города Алматы был объявлен открытый конкурс на лучший эскиз памятника Ш.Чокину. В соответствии с решением Государственной комиссии по памятникам и монументам, сооружаемым в Республике Казахстан, лучшей работой признан проект авторами которого стали К. Жарылгапов и М. Азмагамбетов.

В торжественном мероприятии приняли участие сын академика Канат Чокин, президент Национальной академии наук Казахстана Мурат Журинов, президент Казахского научно-исследовательского института энергетики Калык Абдуллаев, председатель Общественного совета Алматы Рахман Алшанов, депутат маслихата Алматы Нурлан Мухамед-Рахимов, народный писатель Республики Казахстан Бексултан Нуржекеев, сотрудники научно-исследовательского института и др.

Фото пресс-служба акима Алматы

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...