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Внесены изменения в Правила предоставления права недропользования
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Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2017 года № 494 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1456 «Об утверждении Правил предоставления права недропользования»
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В частности, изменения затронули пункт 103 который изложен в следующей редакции:
«103. Местные исполнительные органы областей, города республиканского значения, столицы принимают заявление на право недропользования на добычу общераспространенных полезных ископаемых при наличии всех документов, перечисленных в пункте 102 настоящих Правил.».
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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