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Внесены изменения в Правила предоставления права недропользования

Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2017 года № 494 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1456 «Об утверждении Правил предоставления права недропользования»

В частности, изменения затронули пункт 103 который изложен в следующей редакции:

«103. Местные исполнительные органы областей, города республиканского значения, столицы принимают заявление на право недропользования на добычу общераспространенных полезных ископаемых при наличии всех документов, перечисленных в пункте 102 настоящих Правил.».

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

 

24 августа 2017, 13:16
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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