В частности, изменения затронули пункт 103 который изложен в следующей редакции: «103. Местные исполнительные органы областей, города республиканского значения, столицы принимают заявление на право недропользования на добычу общераспространенных полезных ископаемых при наличии всех документов, перечисленных в пункте 102 настоящих Правил.». Постановление вводится в действие со дня его подписания.