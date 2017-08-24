Особая культура диалога

Лилия Сыздыкова

Так можно назвать внешнеполитическую стратегию Астаны, реализуемую под лидерством Нурсултана Назарбаева

Казахстан избран непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2017-2018 годы. В интервью «КП» министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов поделился первыми итогами работы нашей страны на этом высоком международном посту. Глава МИДа раскрыл суть наших приоритетов в Совбезе, рассказал о ежедневной работе казахстанских дипломатов, а также поведал о подготовке к председательству в СБ ООН, которое будет в январе 2018 года.

- Кайрат Кудайбергенович, прошло уже больше четверти срока нашего членства в СБ ООН. Чем запомнился этот период?

- Начальный этап работы выдался весьма насыщенным. Мы осознавали, что членство в органе, который несет основную ответственность за безопасность и мир на планете, налагает огромные обязательства, требует значительной политической подготовки, сильного дипломатического потенциала, скрупулезного анализа всех проблемных вопросов современной повестки дня. Поэтому Казахстан провел большую подготовительную работу как во время кампании по выборам в Совбез, так и в период непосредственно перед вступлением на пост непостоянного члена.

Мы благодарны Главе государства, Правительству и Парламенту страны за неизменную поддержку, оказываемую внешнеполитическому ведомству, в частности по линии законодательного, материального и кадрового обеспечения.

В январе на первых в нынешнем году дебатах СБ ООН мы представили приоритеты казахстанского членства, сформулированные в политическом обращении Президента Нурсултана Назарбаева. Напомню, речь идет о семи основных пунктах: достижение мира, свободного от ядерного оружия, устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов, продвижение интересов Центральной Азии, укрепление региональной безопасности и сотрудничества, противодействие терроризму и насильственному экстремизму, вопросы мира и безопасности в Африке, обеспечение неразрывной связи между безопасностью и устойчивым развитием, адаптация Совбеза и всей системы ООН к у грозам и вызовам XXI века.

В первом полугодии 2017 года Казахстан принял участие в более чем 120 формальных заседаниях Совета Безопасности, включая открытые дебаты и брифинги, а также в около 60 неформальных консультациях, 10 встречах так называемой Группы Е-10 (объединения непостоянных членов Совбеза). Наши дипломаты в составе СБ совершили визиты в Колумбию, Гаити, район озера Чад в Центральной Африке, а также в Вашингтон на встречу с президентом, госсекретарем и конгрессменами США. Наша делегация внесла содержательный вклад в принятие более 20 резолюций СБ ООН, 7 заявлений председателя СБ и другие документы.

Помимо дипломатов в заседаниях СБ ООН принимают участие руководители и представители других государственных органов. В феврале заместитель секретаря Совета Безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов выступил на открытых дебатах Совбеза ООН по террористической проблеме. 15 марта вице-министр национальной экономики Мадина Абылкасымова приняла участие в открытых дебатах министерского уровня на тему борьбы с торговлей людьми в условиях конфликтных ситуаций.

Также хотел бы добавить, что крупным событием этого периода стал Астанинский процесс по урегулированию в Сирии, который значительно укрепил реноме Казахстана и Президента Нурсултана Назарбаева как беспристрастного и надежного посредника. Это обеспечивает дополнительное влияние и роль Казахстана в Совете Безопасности ООН.

- В работ у по как им направлениям сейчас вовлечена наша страна в рамках своего непостоянного членства в СБ ООН?

- Я уже упомянул проблему сирийского урегулирования. В целом ближневосточная проблематика значительно присутствует в повестке СБ, включая палестино-израильский конфликт, ситуацию в Ираке, Йемене, Ливане.

Особенно остро встает проблема ядерного нераспространения, прежде всего в связи с запусками КНДР баллистических ракет и проводимыми этой страной испытаниями ядерного оружия.

Между тем почти две трети сегодняшней повестки дня СБ ООН посвящено конфликтам в Африке. За истекшие полгода членства Казахстана в рамках Совета Безопасности состоялось более 80 заседаний и консультаций по африканской тематике. Особое место среди них занимают затяжные и регулярно обостряющиеся конфликты в таких странах, как Судан и Южный Судан, Центрально-Африканская Республика, Демократическая Республика Конго, Бурунди, Мали, Ливия, Сомали и другие. Отдельные проблемы Африки и развивающегося мира в целом схожи с проблемами региона Центральной Азии и Афганистана. Речь идет о борьбе с между народным терроризмом, вопросах достижения Целей устойчивого развития, оказания гуманитарной помощи, создания рабочих мест, борьбы с изменением климата и многих других.

Кроме того, делегация Казахстана регулярно участвует в заседаниях каждого из 13 санкционных комитетов СБ, которые проводятся с периодичностью 1-2 раза в месяц, и в консультациях по выработке текстов резолюций о продлении мандатов миротворческих миссий ООН, санкционных режимов и мандатов мониторинговых групп.

Казахстанские военные наблюдатели сегодня служат в составе миротворческой миссии ООН по наблюдению за референдумом в Западной Сахаре. Наши военнослужащие, которые ранее проходили службу и в других странах Африки, неоднократно поощрялись командованием миссий. В 2018 год у планируется введение нашего подразделения миротворцев в еще одну миссию ООН.

- А какую часть повестки дня СБ ООН занимают вопросы, затрагивающие саму Центральную Азию? Каким образом Казахстан продвигает решение проблем этого региона?

- В своем недавнем выступлении по случаю 25-летия дипломатической службы Казахстана Глава государства особо выделил роль центральноазиатских государств во внешней политике нашей страны. Мы всецело поддерживаем традиционную дружбу, равноправное партнерство и объединение усилий для повышения роли региона в международных делах, обеспечение процветания в наших странах.

Это в полной мере относится и к нашему членству в СБ ООН, где мы отстаиваем общие интересы государств Центральной Азии, продвигаем на площадке совета вопросы, представляющие особую актуальность для дальнейшего успешного и безопасного развития нашего региона. Среди них - противодействие транснациональным угрозам, включая борьбу с терроризмом, экстремизмом, оргпреступностью, наркотрафиком и другими.

Ежемесячно в Нью-Йорке постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров проводит брифинги д ля постпредов центральноазиатских государств при ООН с целью сверки позиций и ознакомления братских стран с основными тенденциями работы СБ. Сам я при встречах с коллегами из центральноазиатских внешнеполитических ведомств стараюсь использовать момент, чтобы ознакомить их с нашей деятельностью в СБ. Отрадно, что министры иностранных дел Центральной Азии теперь ввели традицию регулярных неформальных встреч.

Особая тема - мобилизация международных усилий для долгосрочной стабилизации ситуации в Афганистане, оказание этой стране комплексной и эффективной помощи в экономическом и социальном развитии. В этом направлении ведется большая консультационная работа с членами Совбеза, всеми заинтересованными странами и организациями. В резолюцию СБ ООН 2344 по Афганистану, которую удалось принять 17 марта, были включены актуальные дополнения, отмечающие наличие угроз для стран Центральной Азии, исходящих от террористических организаций, использующих территорию Афганистана.

- Казахстан председательствует в трех комитетах Совбеза. В чем заключается эта работа и имеются ли какие-либо результаты нашей деятельности?

- По устоявшейся практике каждый из непостоянных членов СБ председательствует во вспомогательных органах совета, посвященных какому-либо тематическому или страновому направлению.

Принимая во внимание региональную специфику, прочные двусторонние связи со всеми заинтересованными сторонами, Казахстану было поручено председательство в комитете Совбеза по Афганистану/ Талибану (Комитет 1988). Помимо этого, Казахстан также председательствует в двух других комитетах СБ ООН - в Санкционном комитете 1267/1989/2253 по ИГИЛ (ДАИШ)/ Аль-Каида и по Сомали/Эритрее (Комитет 751/1907).

Задача наших дипломатов заключается в процедурном регулировании деятельности этих вспомогательных органов Совбеза ООН, поддержании практической направленности санкционных режимов. Ведь комитеты ответственны, например, за включение конкретных физических лиц в санкционные листы, на основе чего ограничивается их передвижение, замораживаются финансовые активы и так далее. Вопросы данных комитетов очень серьезные, находятся на повестке дня уже длительное время, а потому являются глобальными. Соответственно, речь идет не о конкретных итогах. Результат совместной работы становится виден только по истечении времени, после того как все стороны начинают придерживаться данных рекомендаций.

Члены Совбеза признают, что под казахстанским председательством значительно активизировалась работа Санкционного комитета по Сомали и Эритрее. В центре внимания комитета, в частности, вопросы деструктивной деятельности террористических групп «Аль-Шабааб» и «ИГИЛ/ДАИШ», представляющих одну из самых серьезных у гроз в регионе Африканского Рога. К этому добавляются гуманитарный кризис (засуха и голод), пиратские нападения и незаконная торговля древесным углем. Эти и другие проблемы - в центре внимания казахстанской делегации в СБ.

- В январе 2018 года Казахстан будет председательствовать в СБ ООН. Уже есть видение, какую работу будет вести страна в этом качестве?

- Представленные в Совбезе государства возглавляют его работу поочередно в алфавитном порядке английского языка. Председательство длится в течение календарного месяца.

Мы будем председательствовать в заседаниях совета и неофициальных консультациях. Председатель проводит брифинг для государств - членов ООН, не входящих в Совбез, о ежемесячной программе работы совета. Он так же проводит двусторонние встречи с государствами-членами, главами основных органов и спецучреждений ООН, председателями региональных и других групп. В функции председательства входит выступление с заявлениями от имени совета с согласия членов СБ, в том числе на неофициальных встречах руководителей органов ООН. Председатель выступает с заявлениями и ремарками от имени совета перед прессой по итогам завершения обсуждений в ходе неформальных консультаций и всякий раз, когда Совбез достигает соглашения по тексту документа СБ.

На посту председателя Совета Безопасности ООН Казахстан должен обеспечивать бесперебойную ежедневную работу Совбеза при содействии Секретариата ООН.

В сентябре нынешнего года по традиции стартует новая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Думаю, по итогам консультаций на полях политических дебатов в Нью-Йорке мы сможем выстроить четкую программу председательства. Многое так же будет зависеть и от политического контекста января 2018 года, а также работы предшествующих нам председательств.

Между тем в качестве основного мероприятия в этот период мы уже прорабатываем идею созыва открытых дебатов СБ ООН высокого уровня по международному миру и безопасности с участием Главы государства. Помимо этого, мы планируем дебаты министерского уровня по Центральной Азии и Афганистану, а также квартальные дебаты по Ближнему Востоку на уровне послов.

- Нурсултан Назарбаев выступал за создание общей и неделимой безопасности в Евразии на саммите ОБСЕ, принимал участие в урегулировании украинского кризиса, отношений Москвы и Анкары, в Казахстане проходили переговоры по иранской ядерной программе и Астанинский процесс. Можно ли сказать, что роль Казахстана как квалифицированного медиатора в мире возрастает?

- Квалификация казахстанской дипломатии действительно очень выросла за 25 лет. Вы справедливо упомянули ряд важных инициатив и конкретных усилий Президента Казахстана на международной арене. Сюда можно добавить множество других примеров непосредственной вовлеченности Главы государства, включая созыв СВМДА и урегулирование политического кризиса в Кыргызстане в апреле 2010 года. Уверен, опыт, обретенный в ходе членства в Совете Безопасности ООН, еще более усилит миротворческий потенциал нашей страны.

Интерес самого Казахстана заключается в построении мирного, стабильного и процветающего окружения. Мы - крупное евразийское государство. Любой из региональных кризисов, я уже не говорю о глобальных геополитических трениях, проблемах нераспространения ядерного оружия или санкционной политике, - все это имеет последствия для нашей страны. Мы не можем быть безразличными и прилагаем максимум усилий для эффективного посредничества. Это касается как конкретных конфликтных ситуаций, так и формирования долгосрочных институтов региональной безопасности.

Казахстан стал широко известен в мире благодаря признанными всеми успешными председательствам в ОБСЕ, ОИС, ШОС и других структурах. Созван солидный задел для новых ролей в качестве медиатора.

- Некоторые эксперты говорят, что у Астаны есть потенциал стать Азиатской Женевой. Вы разделяете это мнение?

- Нам предстоит много работать и дальше над тем, чтобы из Астаны исходило как можно больше хороших новостей о продвижении урегулирования сложных проблем современности.

У каждого мирного процесса или многостороннего форума (такого как ОБСЕ, СВМДА, ШОС и других) своя история, своя специфика и свои правила процедур. В Астане, заметьте, формируется своя культура диалога, которая вбирает как западные, так и восточные нормы общения, в том числе неформальные - взаимное уважение, гибкость, готовность к компромиссам, эмоциональная сдержанность.

Не могу не поделиться в этой связи высказываниями руководителей делегации сирийской вооруженной оппозиции о том, что они участвуют в Астанинском процессе и сидят за одним столом переговоров со своими оппонентами из уважения к Главе Казахстана и народу нашей страны.

- Помогает ли членство Казахстана в СБ ООН в продвижении миротворческих инициатив, озвученных Главой государства на площадке Организации?

- Представленное в январе текущего года политическое обращение Нурсултана Назарбаева Совету Безопасности ООН по сути отражает программу по реализации выдвинутых Президентом масштабных инициатив. В центре глобального видения Главы государства - избавление мира от угрозы войн и устранение их причин. Исходя из этой установки, мы готовимся к каждому еженедельному заседанию Совбеза.

Другой важный приоритет - построение мира без ядерного оружия - мы также последовательно продвигаем на площадке ООН. Уже в декабре 2015 год а Генеральная Ассамблея приняла Всеобщую декларацию по достижению мира, свободного от ядерного оружия, инициатором которой выступил Нурсултан Назарбаев. 29 августа состоится историческое событие - открытие Международного банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Усть-Каменогорске. «Мир должен оценить его как важнейшую меру безопасного и мирного использования атома. Теперь для стран, желающих развивать атомную энергетику, нет необходимости самим обогащать уран», - подчеркнул два года назад Нурсултан Назарбаев, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

Целый ряд контртеррористических инициатив нашего Президента, выдвинутых во время юбилейной, 70 -й сессии Генассамблеи ООН, находит широкую поддержку в стенах СБ и уже реализуется на практике, и можно смело сказать, что это способствовало сближению позиций РФ и США в борьбе с международным терроризмом.

В целом членство в Совете Безопасности ООН стало уникальной возможностью для продвижения миротворческих инициатив Главы государства. Это качественно новый уровень взаимодействия с другими государствами мира и возможность заявить о национальных приоритетах в сфере предотвращения конфликтов и сохранения мира. Вся наша основная работа в этом плане еще впереди.

- Сегодня много говорят о реформировании ООН и, в частности, Совета Безопасности. Какова позиция Казахстана по этому вопросу?

- Казахстан разделяет мнение большинства стран - членов ООН о том, что в своем нынешнем виде Совбез больше не отражает реалии нашего мира. Мы с удовлетворением отмечаем, что, несмотря на всю сложность согласования различных позиций, существует общее понимание того, что, какой бы ни стала новая конфигурация Совета Безопасности, он должен работать активно и эффективно, выполняя задачи, возложенные на него Уставом ООН и неся главную ответственность за международный мир и безопасность. При этом реформа должна осуществляться на основе консенсуса и отвечать требованиям всех стран - членов Организации.

Поэтому Казахстан выступает за необходимость системного и всеобъемлющего подхода к реформированию Совбеза, заключающегося в расширении количественного и качественного состава совета, в совершенствовании его рабочих методов, укреплении взаимосвязи между Генеральной Ассамблеей и СБ. Это позволило бы повысить прозрачность работы Совета Безопасности, повысить эффективность его решений, основанных на учете интересов и чаяний заинтересованных регионов мира.

В то же время не скроешь того факта, что в решающей степени прогресс в переговорах по реформе СБ и ООН в целом зависит от интересов пятерки постоянных членов СБ, для которых важно держать инициативу в своих руках.

Мы поддерживаем Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который последовательно проводит реформы, направленные на повышение эффективности Организации - в области менеджмента, развития, архитектуры мира и безопасности.

- А какой долгосрочный эффект может иметь для Казахстана работа в Совбезе?

- Совбез ООН - это ключевая глобальная площадка, на которой возможно продвижение нашего видения мира и безопасности. Если нам совместно с другими членами СБ удастся запустить задуманные нами инициативы, то в долгосрочном плане мы и все мировое сообщество можем рассчитывать на построение более благополучного сообщества наций.

Кроме того, членство в СБ ООН повышает роль Казахстана в мировом масштабе, укрепляет позиции страны в международных переговорах в качестве стабильного и ответственного участника глобальных процессов.

«Участие в решении ключевых проблем современности открывает перед нами возможности для развития отношений со многими странами и регионами», - сказал Глава государства год назад, сразу после голосования по кандидатуре Казахстана. И действительно, до недавнего времени наши международные контакты в основном ограничивались странами Европы, Азии и Северной Америки. Сегодня мы продвигаем диалог практически со всем миром. Только за последние два месяца мы принимали Премьер-министра Фиджи и министров иностранных дел таких, казалось бы, далеких стран, как Кот-д’Ивуар, Доминиканская Республика, Эритрея, Боливия, посетивших Астану с официальными визитами, а в начале сентября Астану посетят мои коллеги из Гондураса и Гватемалы. С рядом латиноамериканских стран мы достигли безвизового режима. В выставке «ЭКСПО-2017» в Астане принимают участие страны, название которых многие казахстанцы ранее, возможно, и не слышали. Такое значительное расширение географии наших внешних сношений является вполне логичным продолжением многовекторности, провозглашенной Первым Президентом - Елбасы еще на заре независимости.

Работа Казахстана в Совбезе так же привлечет значительное внимание и ресурсы мирового сообщества к решению проблем Центральной Азии, в первую очередь региональной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, неотложным экономическим, экологическим и гуманитарным проблемам.

Кроме того, пребывание в СБ ООН станет колоссальным и неоценимым опытом для наших дипломатов и будет способствовать повышению профессионального у ровня не только дипломатической службы, но и всего государственного аппарата.