К.Токаев встретился с Заместителем Генерального секретаря ООН Э.Солхеймом

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял Заместителя Генерального секретаря ООН, Исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Эрика Солхейма.

Глава верхней палаты Парламента отметил высокий уровень сотрудничества Казахстана с ООН, выразил признательность ЮНЕП за активное участие в ЭКСПО-2017 в Астане. «Казахстан абсолютно привержен целям и задачам ООН, выступает за укрепление центральной роли Организации в решении актуальных проблем современности. Совет Безопасности ООН, непостоянным членом которого избран Казахстан, является главным механизмом сохранения мира и безопасности», - подчеркнул Спикер Сената. Собеседники обменялись мнением относительно путей координации общих усилий в обеспечении экологической безопасности в рамках ООН. Была отмечена важность выполнения основных положений Парижского соглашения для эффективной борьбы с климатическими изменениями.

Председатель Сената подтвердил готовность Казахстана, своевременно ратифицировавшего данный документ, принять активное участие в реализации его положений. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества с ООН в рамках Международного финансового центра Астаны, Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов «Энергия будущего». Э.Солхейм выразил намерение активно поддерживать процесс перехода Казахстана к «зеленой» экономике, а также высказался за укрепление регионального сотрудничества в вопросах охраны окружающей среды. К.Токаев поблагодарил за решение Секретариата ЮНЕП об открытии Субрегионального бюро в Алматы, что будет способствовать превращению этого города в региональный хаб ООН по многосторонней дипломатии.