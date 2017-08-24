В частности, Правила дополнены:

пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Несоответствие заявителя квалификационным требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, является основанием для отказа допуска авиакомпании к выполнению внутренних регулярных коммерческих перевозок.»;

Пунктом 15 следующего содержания:

«15. При несоблюдении авиакомпанией квалификационных требований, установленных правилами допуска авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок, ранее выданный допуск приостанавливается уполномоченным органом в сфере гражданской авиации до трех месяцев. В случае неустранения нарушений, явившихся основанием для приостановления, в срок, установленный настоящим пунктом, отзывается ранее выданный допуск.».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.