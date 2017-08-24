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Внесены дополнения в Правила допуска авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 июня 2017 года № 366 «О внесении дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 352 «Об утверждении Правил допуска авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок» (не введен в действие)
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В частности, Правила дополнены:
пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Несоответствие заявителя квалификационным требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, является основанием для отказа допуска авиакомпании к выполнению внутренних регулярных коммерческих перевозок.»;
Пунктом 15 следующего содержания:
«15. При несоблюдении авиакомпанией квалификационных требований, установленных правилами допуска авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок, ранее выданный допуск приостанавливается уполномоченным органом в сфере гражданской авиации до трех месяцев. В случае неустранения нарушений, явившихся основанием для приостановления, в срок, установленный настоящим пунктом, отзывается ранее выданный допуск.».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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