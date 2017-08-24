 
Новости за сегодня

Внесены дополнения в Правила допуска авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 июня 2017 года № 366 «О внесении дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 352 «Об утверждении Правил допуска авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок» (не введен в действие)

В частности, Правила дополнены:

 пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Несоответствие заявителя квалификационным требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил, является основанием для отказа допуска авиакомпании к выполнению внутренних регулярных коммерческих перевозок.»;

Пунктом 15 следующего содержания:

«15. При несоблюдении авиакомпанией квалификационных требований, установленных правилами допуска авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок, ранее выданный допуск приостанавливается уполномоченным органом в сфере гражданской авиации до трех месяцев. В случае неустранения нарушений, явившихся основанием для приостановления, в срок, установленный настоящим пунктом, отзывается ранее выданный допуск.».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

24 августа 2017, 13:53
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код