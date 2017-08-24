Депутаты положительно оценили работу акима ЮКО Жансеита Туймебаева

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев на очередной ХIV сессии областного маслихата выступил с отчетом о проделанной работе за 7 месяцев текущего года, передает пресс-служба акима ЮКО.





Отметим, что в первую очередь был показан 15-минутный видео-ролик о проделанной работе за отчетный период, а всем депутатам раздали брошюры, в которых были изложены итоги социально-экономического развития области.









По итогам 7 месяцев 2017 года в области сохранился рост важнейших социально-экономических показателей. К примеру, за текущий период 2017 года промышленными предприятиями области произведено продукции на 439,1 млрд. тенге, индекс физического объема (ИФО) продукции увеличился на 0,3%. В обрабатывающей промышленности произведено продукции на 301,3 млрд. тенге что больше на 34,6 млрд. тенге.









Также, в докладе было сказано, что инвестиции в основной капитал за текущий год составили 229,9 млрд. тенге. Доля по республике составила 5,7%. В результате проделанной системной работы по привлечению инвестиций, регион в этой сфере занимает I место в республике.





Наряду с этим, с начала года проведено 40 деловых встреч с иностранными инвесторами. В результате, достигнуты договоренности с Объединенными Арабскими Эмиратами – строительство завода по производству медицинских препаратов и лекарственных изделий, с Россией – строительство нефтехимического завода по производству топлива стандарта Евро-5, с КНР - строительство заводов по производству биоэтанола и фосфорного удобрения, а также строительство солнечной электростанции мощностью 200 МВт.









Кроме того, в Южно-Казахстанской области количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 177 709 единиц. Выпущено продукции на сумму 158,3 млрд. тенге.





Вместе с тем, в области создано 297 сельхозкооперативов, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом, а общее количество достигло 539. Отметим, Южно-Казахстанская область лидирует в республике по созданию сельхозкооперативов.









Положительно оценив работу главы региона, депутаты областного маслихата задали ряд актуальным вопросов.









Подводя итоги совещания, аким области Ж.Туймебаев подчеркнул, что благодаря дальновидной политике Главы государства, созданы все возможности для развития области и призвал к совместной реализации работ, направленных на социально-экономическое развитие региона. Также аким отметил, что в регионе улучшается уровень жизни населения, выполняются все поставленные задачи, работа в этом направлении будет продолжена.





Фото: Самат Мырзалиев



