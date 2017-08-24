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Мэр Венеции пригрозил стрельбой без предупреждения за крики «Аллах акбар»

24 августа 2017, 14:21

Большинство итальянских СМИ расценили заявление мэра Венеции как провокацию.

В Венеции будут стрелять без предупреждения в тех, кто вдруг решит закричать «Аллах акбар». Об этом заявил известный своими экстравагантными высказываниями мэр итальянского города Луиджи Бруньяро, сообщает Rosbalt.ru.

«Мы в Италии должны победить терроризм, и мы укрепляем защиту. И я заявляю, если кто-то начнет бегать по площади Сан-Марко, крича „Аллах акбар“, мы его застрелим», — заявил он во время международного католического форума в городе Римини.

Большинство итальянских СМИ расценили заявление мэра Венеции как провокацию, пишет РИА Новости. Однако сам чиновник думает иначе.

«В отличие от Барселоны, где не было должной защиты, мы начеку, — заявил он позднее. — Мы никому не бросаем вызов. Разве что направляем послание поддержки органам охраны правопорядка, которые должны знать, что мы безоговорочно находимся на их стороне».

Напомним, в центре испанской Барселоны 17 августа был совершен теракт с использованием автомобиля. Фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе. Пять террористов были уничтожены. В результате терактов погибли 15 человек, еще 130 пострадали.

Фото: Brugnaro Sindaco/Facebook

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