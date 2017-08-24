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Ванна на костре, танцы и алкоголь: Опубликованы фото отдыха кызылординских чиновников

24 августа 2017, 14:22

Особенно "отличился" госслужащий из Сырдарьинского района, выставивший в соцсети на всеобщее обозрение снимок, где он играет в карты.

Появились фотографии отдыха кызылординских чиновников, передает Kazday.kz.

Напомним, 18 госслужащих получили выговор и замечания за фотографии, опубликованные в соцсетях.

- Это фото, сделанные во время застолий или поездок на природу, - рассказал заместитель руководителя областного департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Берикбол Байхожаев. – На 50 фотографиях, опубликованных чиновниками области в личных аккаунтах, были отображены моменты употребления спиртных напитков. Как вы понимаете, госслужащие, к которым вменяется в обязанность соблюдение определенных этических норм на работе и внеслужебное время, должен думать, как он выглядит в глазах окружающих, если выставляет в соцсетях столь негативные фото.

В частности, проверяющие нашли фотографию, на которой изображена ванная на костре. На другом снимке чиновник позируют на фоне Красной площади, задрав ногу.







Фото: пресс-служба департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК.

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