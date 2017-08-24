АИБА видит трех претендентов на «золото» чемпионата Мира в весе Василия Левита

В своей статье, посвященной открывающемуся сегодня чемпионату Мира по боксу в Гамбурге, АИБА разобрала претендентов на медали в каждой весовой категории , сообщает , сообщает Sports.kz





В весе 91 кг, где выступает наша главная надежда на золотую награду первенства планеты Василий Левит, по мнению специалистов АИБА ситуация следующая.





Несмотря на то, что россиянин Евгений Тищенко владеет титулами олимпийского чемпиона, чемпиона Мира и Европы, ему будет непросто убрать со своей дороги к новому чемпионскому титулу казахстанца Василия Левита и кубинца Эрисланди Савона. Но победитель Игр Содружества Дэвид Ньика может стать вторым новозеландцем, выигрывавшим медаль чемпионата Мира, — если смог сохранить отличную форму до этого турнира. Впрочем, здесь присутствует также и сильная американская оппозиция в составе аргентинца Ямила Альберто Перальты, колумбийского ветерана Дейвиса Хулио, дважды участвовавшего в Олимпийских Играх эквадорца Хулио Сесара Кастильо. Чемпион Европы до 22 лет Поль Омба Бионголо из Франции и британец Чивэн Кларк надеются стать одними из новых талантов, которые оставят свой след на этом турнире.







