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Состояние байкера Петрухина после ДТП средне тяжелое

24 августа 2017, 14:30

Его жизни ничего не угрожает.

Сегодня стало известно, что казахстанский байкер - путешественник Дмитрий Петрухин попал в серьезное ДТП в России. Его доставили в межрайонную больницу в отделение травматологии.

Глава пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков прокомментировал случившееся и сообщил, что со слов врачей больницы, с которыми пресс-службе удалось связаться, состояние Петрухина оценивается как средне тяжелое.

"Заведующий травматологическим отделением Черногорской межрайонной больницы №1, сообщил, что Дмитрий Петрухин поступил к ним в 12.30 по местному времени", — проинформировал Жайнаков.

В данный момент Петрухин находится в сознании, разговаривает, его состояние оценивается как состояние средней тяжести.

"Он получил травму в области шеи и грудной клетки. Лично с ним пока переговорить не удалось, так как он сейчас находится на обследовании", — добавил глава пресс-службы МИД РК.

Ранее байкеры Абакана, которые приехали забирать с трассы мотоцикл путешественника сообщили, что Петрухин в результате ДТП, предварительно, получил повреждение грудной клетки.



Фото соцсети и очевидцы

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