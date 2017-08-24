Состояние байкера Петрухина после ДТП средне тяжелое

Его жизни ничего не угрожает.

Сегодня стало известно, что казахстанский байкер - путешественник Дмитрий Петрухин попал в серьезное ДТП в России. Его доставили в межрайонную больницу в отделение травматологии.





Глава пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков прокомментировал случившееся и сообщил, что со слов врачей больницы, с которыми пресс-службе удалось связаться, состояние Петрухина оценивается как средне тяжелое.





"Заведующий травматологическим отделением Черногорской межрайонной больницы №1, сообщил, что Дмитрий Петрухин поступил к ним в 12.30 по местному времени", — проинформировал Жайнаков.





В данный момент Петрухин находится в сознании, разговаривает, его состояние оценивается как состояние средней тяжести.





"Он получил травму в области шеи и грудной клетки. Лично с ним пока переговорить не удалось, так как он сейчас находится на обследовании", — добавил глава пресс-службы МИД РК.





Ранее байкеры Абакана, которые приехали забирать с трассы мотоцикл путешественника сообщили, что Петрухин в результате ДТП, предварительно, получил повреждение грудной клетки.







