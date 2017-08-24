В Казахстане возрождают массовую сдачу стеклотары
24 августа 2017, 14:39
Сейчас в пунктах приема за стеклянную бутылку можно получить от 8 до 15 тенге.
В Казахстане подвели предварительные итоги пилотного проекта по развитию рынка многооборотной (возвратной) стеклотары. В рамках первого этапа (конец 2016 г и январь 2017 г.) было собрано – 5 млн. стеклянных бутылок, а за полтора месяца действия второго этапа проекта (в период с 15 июня по 1 августа) у населения было принято- 1 млн 754 тыс. 126 стеклянных бутылок, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба Оператор РОП.
Внедрение данной инициативы позволило оказать поддержку компаниям – сборщикам многооборотной стеклянной емкости, а на втором этапе стимулировать население к сдаче оборотных стеклотары.
Благодаря данному проекту, сдача стеклотары становится выгодной для населения.
Сейчас в пунктах приема за стеклянную бутылку можно получить от 8 до 15 тенге. Для жителей пригородных зон компаниями –сборщиками запущен передвижной пункт приема стеклотары и открываются новые точки приема возвратной стеклянной емкости.
Компаниями – сборщиками осуществляется подготовка собранной стеклотары к вторичному использованию, затем стеклянные емкости поставляются для использования производителям алкогольных и безалкогольных напитков.
Данный пилотный проект внедрен в Казахстане с целью развития рынка многооборотной стеклотары. В стране образуется порядка 340 тысяч тонн стеклобоя в год, при этом лишь порядка 30 тысяч тонн стеклоотходов перерабатывается и используется вторично. Весь остальной объем - порядка 270-290 тыс. тонн в год -выбрасывается и скапливается на мусорных полигонах.
Пилотный проект Оператора РОП направлен на стимулирование рынка сбора и использование вторичной стеклотары. Преимуществами развития повторного использования стеклотары является:
Сокращение площади мусорных полигонов,
Снижение нагрузки на окружающую среду, путем меньшего использования ресурсов. К примеру, для производства тонны бутылок (2 860 штук) расходуется около 1,2 тонны природного сырья (в том числе 0,59 тонны кварцевого песка, 0,172 тонны известняка 0,186 тонны соды и 0,072 тонны полевого шпата), а также около 4 МВт · час электроэнергии. Вторичное использование бутылок значительно сокращает использование природных ресурсов.
Создание новых рабочих мест,
Повышение инвестиционной привлекательности и развитие данной отрасли.
Итоги пилотного проекта по сбору многооборотных стеклянных бутылок в Казахстане будут подведены в конце 2017 года.
Фото expertonline.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874681-4a227ef64fe22856d3581c6706f103f4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...