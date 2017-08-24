В Караганде сняли на видео конфликт между полицейским и мужчиной

В карагандинском ЦОНе произошел конфликт между мужчиной и полицейскими.





Как пояснили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", мужчина не являлся посетителем карагандинского ЦОНа, а оказался в здании, убегая от полиции.





Судя по описанию к видео, полицейские силой пытались вытащить парня без составления протокола задержания за то, что тот снимал транспортное средство сотрудника с тонированными стеклами. Чуть позже было опубликовано второе видео, на котором мужчина, обвиняемый в мелком хулиганстве, пытается договориться с полицейскими и решить все мирным путем.





"Данный гражданин нарушил общественный порядок, загрязнив место общего пользования, именно, умышленно бросив окурок от сигареты на землю. В это время рядом оказались сотрудники полиции, на что они и отреагировали на данное административное правонарушение. На данном видео гражданин признает своё правонарушение, и пытается договориться с сотрудниками полиции, чтобы сотрудники полиции не привлекали его к админ.правонарушению и не составляли административный протокол", - говорится в подписи к видео.









Фото: ekaraganda.kz.