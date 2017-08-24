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В Караганде сняли на видео конфликт между полицейским и мужчиной

24 августа 2017, 14:40

Видеозапись опубликовали в соцсетях.

В карагандинском ЦОНе произошел конфликт между мужчиной и полицейскими. Видеозапись была опубликована на странице "skandal_krg" в Instagram, передает Zakon.kz.

Как пояснили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", мужчина не являлся посетителем карагандинского ЦОНа, а оказался в здании, убегая от полиции.

Судя по описанию к видео, полицейские силой пытались вытащить парня без составления протокола задержания за то, что тот снимал транспортное средство сотрудника с тонированными стеклами. Чуть позже было опубликовано второе видео, на котором мужчина, обвиняемый в мелком хулиганстве, пытается договориться с полицейскими и решить все мирным путем.

"Данный гражданин нарушил общественный порядок, загрязнив место общего пользования, именно, умышленно бросив окурок от сигареты на землю. В это время рядом оказались сотрудники полиции, на что они и отреагировали на данное административное правонарушение. На данном видео гражданин признает своё правонарушение, и пытается договориться с сотрудниками полиции, чтобы сотрудники полиции не привлекали его к админ.правонарушению и не составляли административный протокол", - говорится в подписи к видео.


Фото: ekaraganda.kz.

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