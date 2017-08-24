Тяжелоатлет Рустем Сыбай принес Казахстану серебряную медаль Универсиады

Казахстанский штангист Рустем Сыбай завоевал серебряную медаль на летней Универсиаде, проходящей в китайском Тайбэе.





По результатам двоеборья казахстанец поднял 382 кг, 170 кг в толчке и 212 кг в толчке, уступив лидеру состязания россиянину Егору Климонову 1 килограмм (168 кг в толчке +215 в толчке).





Бронзовым призером студенческого первенства стал Сарат Сумпрадит из Таиланда. Результат тайца 381 килограммов (167+214).