Тяжелоатлет Рустем Сыбай принес Казахстану серебряную медаль Универсиады
24 августа 2017, 14:41
Казахстанец уступил лидеру состязания россиянину 1 килограмм
Казахстанский штангист Рустем Сыбай завоевал серебряную медаль на летней Универсиаде, проходящей в китайском Тайбэе.
По результатам двоеборья казахстанец поднял 382 кг, 170 кг в толчке и 212 кг в толчке, уступив лидеру состязания россиянину Егору Климонову 1 килограмм (168 кг в толчке +215 в толчке).
Бронзовым призером студенческого первенства стал Сарат Сумпрадит из Таиланда. Результат тайца 381 килограммов (167+214).
Фото Prosports.kz
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