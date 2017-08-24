Туристическая видеовизитка Алматинской области «Dancing Zhetysu»

Красоту природы Алматинской области презентовали посредством видеоролика, в целях реализации программной статьи Президента Республики Казахстан «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





«В рамках проекта «Сакральная география Казахстана», озвученном в программной статье Президента, наш проект призван объединить чарующую красоту природы Алматинской области. Как известно, через призму танцев в национальном колорите легче воспринимается вся красота нашей природы. В рамках этого проекта мы объехали Шарын, Кольсай, Кайынды, Алтынемел, Жаркент. Сьемки шли в течении 4 дней. Монтаж и постобработка 1-1,5 месяца», - сказал руководитель проекта «Dancing Zhetysu» Адильбек Абилов.





Для снятия видеоролика организаторы проекта выбрали коллектив фольклорно-этнографического ансамбля «Талдықорған әуендері». Данный ансамбль является одним из лучших танцевальных коллективов Алматинской области. Стоит отметить, после участия в проекте «Dancing Zhetysu» они стали победителями международного конкурса, проходившем в Сочи (Россия).





«Мне и нашему коллективу понравилось танцевать на природе - это вдохновляет. Съемочный процесс длился всего 4 дня, прошел очень познавательно и интересно. Во время совместной работы никаких трудностей не возникло, потому что мы работали с профессионалами. Для подготовки танца этого видеоролика мы выложились на все сто. Чтобы танец мог выразить всю красоту нашего края, мы придумывали движения, разрабатывали эскизы костюма. Мы очень благодарны организатором этого проекта и управлению внутренней политики Алматинской области», - отметила артистка фольклорно-этнографического ансамбля «Талдықорған әуендері» Сара Қайыржанова.





Напомним, данный проект реализован при поддержке акимата Алматинской области. В будущем «Dancing Zhetysu» найдет свое продолжение в красивых местах Талдыкоргана.



