В СКО на крупном заводе по переработке масличных культур Казахстана запустили цех по рафинации масла
24 августа 2017, 15:02
На предприятии применяется европейское оборудование, высокое качество продукции, полная экспорт ориентированность.
23 августа 2017 года прошел День поля, в рамках которого на данном заводе был запущен цех по рафинации масла. В торжественном открытии принял участие глава аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов и директор компании Фан Лунг Фэй.
Данный завод это совместный казахстанско-китайский проект по переработке масличных культур. На предприятии применяется европейское оборудование, высокое качество продукции, полная экспорт ориентированность.
«Сегодня был запущен цех по рафинации. Планируем подписывать соглашения с производителями сырья, с кооперативами и работать на экспорт, создавать валютную выручку как государству, так и предприятию - делать вклад в развитие наших отношений. В настоящее время - это основная часть производства по этому виду. Мы хотим привлечь дополнительно других инвесторов в разных отраслях - производство лапши, переработка мяса, молочной продукции», - поделился планами соучередитель ТОО "Тайынша Май" Сакен Мухамедиев.
В скором времени завод будет активно работать и стараться выйти на полную мощность. Компания планирует построить 8 проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции который под эгидой совместного «Агропромышленного парка» на территории 60 га (глубокая переработка масличных и зерновых культур, мясокомбинат, молочный завод и производство комбикормов).
По словам Сакена Мухамедиева, цех рафинации не является химическим и сохраняет все свойства. Это позволяет выпускать экологически чистую продукцию, которая экспортируется в КНР. Производство на предприятии практически автоматизировано. Всего в сутки завод перерабатывает 1000 тонн продукции. Рабочими местами обеспечены порядка 70 человек. Мощность же нового цеха рассчитана на производство 400 тонн в сутки рафинированного растительного масла.
«Для того чтобы поднять рентабельность масличных культур необходима последовательная работа. На сегодня это самый крупный завод по переработке сырья и рафинации масла в Казахстане»,- отметил в ходе открытия глава региона Кумар Аксакалов.
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