Визажист Макрона получила 26 тысяч евро за три месяца в Елисейском дворце
24 августа 2017, 15:14
В июле 2016 года, сатирический еженедельник Canard enchaine сообщил, что парикмахер Франсуа Олланда, занимавшего тогда пост главы государства, получает 9895 евро в месяц с 2012 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон за три месяца в Елисейском дворце потратил на услуги визажиста 26 тысяч евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на глянцевый журнал Closer.
"Эммануэль Макрон потратил более 26 тысяч евро на подкрашивание лица всего за три месяца в Елисейском дворце. Наши коллеги обнаружили два счета на 10 и 16 тысяч евро", — отмечает издание.
В статье говорится, что "визажист по имени Наташа М. (Natacha M.) работала с президентом в ходе избирательной кампании и обеспечена работой на ближайшие пять лет благодаря избранию экс-министра президентом".
Год назад, в июле 2016 года, сатирический еженедельник Canard enchaine сообщил, что парикмахер Франсуа Олланда, занимавшего тогда пост главы государства, получает 9895 евро в месяц с 2012 года, причем к этой сумме могут прибавляться дополнительные выплаты и "семейные пособия". Позднее официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль подтвердил эту цифру. Тогда Олланд решительно отверг упреки относительно зарплаты своего сотрудника. Он заявил, что снизил бюджет Елисейского дворца и сократил штат администрации на 10%.
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