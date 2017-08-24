На площади «Астана» в Алматы появятся сухие фонтаны
24 августа 2017, 15:18
Площадь будет открыта уже в начале сентября.
Аким Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал ход реконструкции с приоритетом для пешеходов улиц Кабанбай батыра, Панфилова, Жибек жолы, Гоголя и площади «Астана», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
Реконструкция почти трети исторического центра Алматы, благоустройство, строительство и ремонт дорог, инженерных сетей города позволили обеспечить в текущем году загрузку местных предприятий и создать 43 тыс. рабочих мест.
Как доложили акиму мегаполиса, на реконструируемых участках завершен перенос инженерных сетей, ведутся выравнивание пороговых линий, прокладка арычных лотков, обновление фасадов зданий, приведение к единому стилю входных групп, а также укладка гранитной брусчатки.
Качественное мощение пешеходных тротуаров экологически чистой гранитной плиткой, удобная уличная мебель, разнообразие деревьев, вкупе с отсутствием автомобилей, беспорядочным засильем рекламы и устаревшими разномастными фасадами зданий должен сделать центр города комфортным и удобным для жителей и гостей Алматы.
По ул.Кабанбай батыра с обеих сторон в течение нескольких дней завершится укладка брусчатки на участке между ул.Тулебаева и Аблай хана. По ул.Гоголя прокладывается система водопроводного полива зеленых насаждений, укладка брусчатки на участке между Калдаякова и Желтоксан завершится в начале сентября. На площади «Астана» количество полос проезжей части сокращено с увеличением пешеходной зоны, ведется монтаж оборудования сухих фонтанов, завершается укладка брусчатки. Площадь будет открыта уже в начале сентября.
Полная готовность всех объектов с новой брусчаткой, скамейками, малыми архитектурными формами, подсветкой, озеленением, сухими фонтанами, зонами отдыха, детскими площадками, велосипедными дорожками запланирована ко Дню города.
Следует отметить, что специалистами принято решение проводить посадку деревьев в осенний посадочный период для обеспечения их максимальной приживаемости. Это будут не саженцы, а уже взрослые деревья: берёзы, дубы, липы и осины. Всего будет произведено озеленение более 330 тыс. м2.
В текущем году будут обустроены 472 новые дворовые площадки и по две пешеходные зоны в каждом районе. До конца года также будут реконструированы 102 нерегулируемых пешеходных перехода с организацией освещения в ночное время суток.
Фото пресс-служба акима Алматы
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