На площади «Астана» в Алматы появятся сухие фонтаны

Площадь будет открыта уже в начале сентября.

Аким Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал ход реконструкции с приоритетом для пешеходов улиц Кабанбай батыра, Панфилова, Жибек жолы, Гоголя и площади «Астана», сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.









Реконструкция почти трети исторического центра Алматы, благоустройство, строительство и ремонт дорог, инженерных сетей города позволили обеспечить в текущем году загрузку местных предприятий и создать 43 тыс. рабочих мест.





Как доложили акиму мегаполиса, на реконструируемых участках завершен перенос инженерных сетей, ведутся выравнивание пороговых линий, прокладка арычных лотков, обновление фасадов зданий, приведение к единому стилю входных групп, а также укладка гранитной брусчатки.









Качественное мощение пешеходных тротуаров экологически чистой гранитной плиткой, удобная уличная мебель, разнообразие деревьев, вкупе с отсутствием автомобилей, беспорядочным засильем рекламы и устаревшими разномастными фасадами зданий должен сделать центр города комфортным и удобным для жителей и гостей Алматы.









По ул.Кабанбай батыра с обеих сторон в течение нескольких дней завершится укладка брусчатки на участке между ул.Тулебаева и Аблай хана. По ул.Гоголя прокладывается система водопроводного полива зеленых насаждений, укладка брусчатки на участке между Калдаякова и Желтоксан завершится в начале сентября. На площади «Астана» количество полос проезжей части сокращено с увеличением пешеходной зоны, ведется монтаж оборудования сухих фонтанов, завершается укладка брусчатки. Площадь будет открыта уже в начале сентября.





Полная готовность всех объектов с новой брусчаткой, скамейками, малыми архитектурными формами, подсветкой, озеленением, сухими фонтанами, зонами отдыха, детскими площадками, велосипедными дорожками запланирована ко Дню города.









Следует отметить, что специалистами принято решение проводить посадку деревьев в осенний посадочный период для обеспечения их максимальной приживаемости. Это будут не саженцы, а уже взрослые деревья: берёзы, дубы, липы и осины. Всего будет произведено озеленение более 330 тыс. м2.





В текущем году будут обустроены 472 новые дворовые площадки и по две пешеходные зоны в каждом районе. До конца года также будут реконструированы 102 нерегулируемых пешеходных перехода с организацией освещения в ночное время суток.





Фото пресс-служба акима Алматы



