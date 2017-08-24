Оставшийся без гранта мастер спорта будет обучаться бесплатно в КарГУ

Республиканская комиссия по присуждению грантов проигнорировала его победы на международных спортивных соревнованиях.

Обладатель многочисленных достижений на отечественной и международной спортивной арене, мастер спорта международного класса по спортивной акробатике Никита Амоскин в этом году остался без гранта. Республиканская комиссия по присуждению грантов проигнорировала его победы на международных спортивных соревнованиях.





Ранее в редакцию портала eKaraganda.kz обратилась мать абитуриента Марина Амоскина. Она поделилась своим разочарованием.





— В казахстанском спорте — все напрасно. В этом году мы подали документы в КарГУ имени Букетова на отделение «физкультура и спорт», набрали 109 баллов (29＋80), в итоге не прошли на грант, нам не засчитали ни МСМК, ни международных достижений. Получается, что мы столько времени, сил и денег тратили впустую. Теперь мы не видим смысла, плата за обучение составляет 440 000 тенге, а еще дорога, питание, жилье... Притом что мы проживаем в поселке Новодолинский, а это 45 километров от Караганды, то есть в день преодолеваем 90 километров, раньше ради спорта, а теперь ради знаний, но, наверное, придется отказаться от спорта, — рассказала женщина.





Никита Амоскин является мастером спорта международного класса по спортивной акробатике, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года (Китай), золотым призером чемпионата Азии 2015 года (Китай), неоднократным чемпионом Казахстана, входит в состав юношеской сборной Казахстана по спортивной акробатке. Красивым и сложным видом спорта вместе с напарницей Анастасией Долганюк он занимается 9 лет.





Как стало известно, Никита Амоскин будет обучаться бесплатно.





— Ему будет предоставлен ректорский грант. На ближайшем заседании ректората этот вопрос окончательно решится. То есть университет за свой счет предоставит грант, — сообщил пресс-секретарь КарГУ Игорь Хлебников.





Он поведал, что ранее историей талантливого спортсмена прониклась выпускница вуза, проживающая в Алматы. Она оплатила первый курс обучения, внеся сумму в размере 440 тысяч тенге.





— Теперь от спонсорской помощи придется отказаться, — добавил собеседник.





Ректорский грант предполагает выделение средств на обучение студента в течение четырех лет, но при этом не предусматривает стипендии. Между тем размер стипендии, которую получают студенты, обучающиеся на государственном гранте, составляет свыше 20 тысяч тенге. Продолжая завоевывать победы в соревнованиях и демонстрируя хорошие показатели в обучении, Никита сможет претендовать на соискание стипендий, учреждаемых различными фондами.





— Конечно, мы рады! Особо хотелось выразить благодарность всем, кто не остался равнодушен к нашей проблеме, и отдельно поблагодарить руководство КарГУ. Я надеюсь, в МОН начнут обращать внимание на спортсменов, — сказала Марина Амоскина.





Показательное выступление Никиты Амоскина участники торжественного мероприятия по поводу начала нового учебного года смогут увидеть на площади перед университетом 2 сентября.





Автор: Ксения Безкоровайная

Фото ekaraganda.kz



