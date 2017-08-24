Подписан меморандум о сотрудничестве между экспортно-кредитными агентствами стран-членов ЕАЭС

В рамках форума «Евразийская неделя» был подписан меморандум о сотрудничестве между экспортно-кредитным агентствами стран-членов ЕАЭС, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Его подписали четыре подобных агентства из Казахстана, России Беларуси и Армении. Участниками соглашения выступили Председатель правления АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» Руслан Искаков, управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу АО «ЭКСАР» Никита Гусаков, Генеральный директор белорусского республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант» Геннадий Грицкевич и исполнительный директор СЗАО «Экспортное страховое агентство Армении» Армен Шахназарян.

Комментируя подписание соглашения о сотрудничестве, Руслан Искаков отметил, что меморандум позволит обмениваться информацией и опытом, а также прорабатывать совместные решения задач, которые возникают в сфере экспортного кредитования.

«В рамках ЕАЭС интеграция происходит быстро и бизнес ушел далеко вперед. У нас много совместных предприятий, которые действуют в нашем экономическом пространстве. Поэтому необходимо, чтобы экспортно-кредитных агентства разных стран предлагали общие решения, совместные инструменты, унифицировали их, чтобы законодательство, которое регулирует эту сферу, было максимально эффективным», - сказал Искаков.

Инга Селезнева