В Астане пройдет 62-ая Пагуошская конференция – «Противодействие новым ядерным угрозам»

Пагуошское движение ученых является международной неправительственной организацией, объединяющей ученых, политических и общественных деятелей за мир, разоружение, безопасность и научное сотрудничество.

В Астане 25 августа откроется 62-ой Пагуошской конференции по науке и глобальным проблемам, организованной при содействии Сената Парламента РК и Министерства иностранных дел РК. Тема 62-ой Пагуошской конференции – «Противодействие новым ядерным угрозам», сообщает сообщает Zakon.kz





Как сообщили в Службе центральных коммуникаций, в пресс-конференции приняли участие руководитель Аппарата Сената Парламента РК Серик Сыдыков, заместительь министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, Президент Пагуошской конференции Джаянта Данапала и генеральный секретарь Пагуошской конференции Паоло Котто-Рамусино.





В открытии мероприятия примут участие Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев, Президент Пагуошской конференции Джаянта Данапала, Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Исуми Накамицу, Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.





Всего в работе конференции, которая продлится до 29 августа 2017 г., примут участие более 200 делегатов из 46 стран мира.





«Пагуошские конференции по науке и глобальным проблемам», известная также как Пагуошское движение ученых (ПДУ), является международной неправительственной организацией, объединяющей ученых, политических и общественных деятелей за мир, разоружение, безопасность и научное сотрудничество. Движение получило название от канадского местечка Пагуош (Pugwash), где в 1957 г. состоялась первая международная встреча ученых, на которой обсуждались важнейшие аспекты мировой политики, в частности угроза ядерной войны.





В 1995 г. Пагуошскому движению и одному из его основателей Дж.Ротблату была в равных долях присуждена Нобелевская премия мира за многолетние усилия, направленные на уменьшение роли ядерного оружия в международной политике.



