На прилавки магазинов могло попасть контрафактное машинное масло «Mobil»
24 августа 2017, 15:36
Сотрудниками Службы экономических расследований ДГД по Алматинской области выявлен факт оптового сбыта контрафактной продукции.
22 августа в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий на территории Илийского района Алматинской области, при сбыте моторных масел в магазин автомобильных запасных частей, задержан гражданин Республики Казахстан, в машине которого обнаружены и изъяты 154 канистры емкостью 1 и 4 литра на общую сумму 500 000 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе проведения дальнейшей проверки был установлен склад хранения поддельных масел, где обнаружено и изъято 269 канистр технического масла.
В настоящее время, по данному факту СЭР ДГД по Алматинской области начато досудебное производство по ст.198 ч.2 УК РК (нарушение авторских и (или) смежных прав).
Фото СЭР ДГД по Алматинской области
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