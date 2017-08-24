Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Бывшему топ-менеджеру БТА Банка заменили реальный срок на условный

24 августа 2017, 15:41

В отношении Мухтара Аблязова, Жаксылыка Жаримбетова, Садукаса Мамеш приговор оставлен без изменения.

Апелляционная коллегия Алматинского городского суда пересмотрела наказание бывшему директору по кредитованию БТА банка Кайрату Садыкову, заменив реальный срок на условный.

"В отношении Мухтара Аблязова, Жаксылыка Жаримбетова, Садукаса Мамеш приговор оставлен без изменения. В отношении Кайрата Садыкова − изменен, ему назначено наказание на основании статьи 58, часть 3 УК РК … назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 300 МРП с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях на три года. На основании статьи 63 УК РК Садыкову назначенное наказание считается условным", — сообщили в пресс-службе суда.

Постановление вынесено 22 августа.

В суде первой инстанции другие фигуранты дела, Садуакас Мамеш и Жаксылык Жаримбетов, признали свою вину в предъявленном обвинении, Кайрат Садыков признал вину частично. Бывший заместитель председателя БТА Банка Жаксылык Жаримбетов получил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Бывший председатель правления банка Садуакас Мамеш также был осужден на пять лет условно. Кайрат Садыков был приговорен 15 годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.

Между тем главного фигуранта дела Мухтара Аблязова суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы. Сам Аблязов с 2009 года находится в бегах и сейчас, предположительно, проживает во Франции. Ему инкриминируется создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Айсулу Жумагулова

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...