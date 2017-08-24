Бывшему топ-менеджеру БТА Банка заменили реальный срок на условный

Постановление вынесено 22 августа.

В суде первой инстанции другие фигуранты дела, Садуакас Мамеш и Жаксылык Жаримбетов, признали свою вину в предъявленном обвинении, Кайрат Садыков признал вину частично. Бывший заместитель председателя БТА Банка Жаксылык Жаримбетов получил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Бывший председатель правления банка Садуакас Мамеш также был осужден на пять лет условно. Кайрат Садыков был приговорен 15 годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.





Между тем главного фигуранта дела Мухтара Аблязова суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы. Сам Аблязов с 2009 года находится в бегах и сейчас, предположительно, проживает во Франции. Ему инкриминируется создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями.



