Бывшему топ-менеджеру БТА Банка заменили реальный срок на условный
24 августа 2017, 15:41
В отношении Мухтара Аблязова, Жаксылыка Жаримбетова, Садукаса Мамеш приговор оставлен без изменения.
Апелляционная коллегия Алматинского городского суда пересмотрела наказание бывшему директору по кредитованию БТА банка Кайрату Садыкову, заменив реальный срок на условный.
"В отношении Мухтара Аблязова, Жаксылыка Жаримбетова, Садукаса Мамеш приговор оставлен без изменения. В отношении Кайрата Садыкова − изменен, ему назначено наказание на основании статьи 58, часть 3 УК РК … назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 300 МРП с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях на три года. На основании статьи 63 УК РК Садыкову назначенное наказание считается условным", — сообщили в пресс-службе суда.
Постановление вынесено 22 августа.
В суде первой инстанции другие фигуранты дела, Садуакас Мамеш и Жаксылык Жаримбетов, признали свою вину в предъявленном обвинении, Кайрат Садыков признал вину частично. Бывший заместитель председателя БТА Банка Жаксылык Жаримбетов получил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Бывший председатель правления банка Садуакас Мамеш также был осужден на пять лет условно. Кайрат Садыков был приговорен 15 годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.
Между тем главного фигуранта дела Мухтара Аблязова суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы. Сам Аблязов с 2009 года находится в бегах и сейчас, предположительно, проживает во Франции. Ему инкриминируется создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация, незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Айсулу Жумагулова
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