В ВКО мужчина до смерти избил свою мать

Бескарагаец во время пьяной ссоры лишил жизни свою мать. При этом он отказался признаваться в том, что умышленно избивал женщину. По версии самого мужчины, его мама погибла из-за нелепой случайности. Позицию обвиняемого поддержал в суде отец, передает передает YK-news.kz





Трагедия развернулась в селе Букебай. За хмельным застольем 31-летний мужчина поссорился со своей 58-летней матерью. Скандал произошел из-за того, что женщина оскорбила сына и его сожительницу.





Мужчина сильно толкнул мать, женщина упала и ударилась головой о спинку кровати. Затем сын несколько раз ударил женщину по голове, и она потеряла сознание. Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу, где спустя три дня она скончалась.





В суде обвиняемый отрицал вину. Он утверждал, что не избивал мать, а всего лишь резко усадил на кровать, отчего она ударилась головой. Отец мужчины просил освободить сына, так как не верил, что он мог лишить жизни родного человека. Однако экспертиза показала, что подсудимый жестоко избил женщину.





Бескарагайский районный суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы с принудительным лечением от алкоголизма за причинение тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти потерпевшего. Осужденный не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, в которой просил изменить статью на причинение смерти по неосторожности. Однако апелляционная судебная коллегия оставила приговор без изменения.



