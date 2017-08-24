В ЮКО по факту ДТП, в котором погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело
24 августа 2017, 16:00
Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.
23 августа около 20.00 ч. в Байдибекском районе на трассе Шымкент-Шаян столкнулись автомашины «Ауди» и «Мерседес-бенц». В результате ДТП от полученных травм скончались пять человек, сообщает Zakon.kz со ссылко йна пресс-службу ДВД области.
4 пассажира «Ауди» погибли на месте, а водитель данной автомашины скончался позже в больнице.
Еще четверо пассажиров автомашины «Ауди» и водитель «Мерседеса» с различными травмами доставлены в районную больницу. Все они жители ЮКО и Жамбылской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.
Фото с сайта azh.kz
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