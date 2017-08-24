В начальных классах общеобразовательных школ Казахстана внедрят урок футбола

В рамках развития детско-юношеского футбола в нашей стране ФФК, совместно с Министерством образования и науки Республики Казахстан, разработали и утвердили «Методическое пособие по футболу для учащихся 1-4 классов учреждений среднего образования» для проведения занятий на каждом третьем часе урока физической культуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Федерации футбола Казахстана.





Проведение мероприятий по детско-юношескому и массовому футболу (мини-футболу, футзалу) среди различных категорий населения независимо от возраста, гендерных и иных различий способствует вовлечению большего числа людей в футбол, привитию принципов уважения и равноправия.





Методическое пособие разработано на основе многочисленных иллюстраций и доступного текста для учителей физкультуры начальных классов. Знакомит детей с азами физической культуры и здорового образа жизни в целом и футбола в частности. Предложенные планы-конспекты содержат материал, накопленный и апробированный при подготовке детей на основе передовых европейских методик по работе с детьми, которые в соответствие с возрастными особенностями учащихся систематизированы по классам. Подобраны различные подвижные игры с элементами обучения владению мячом. Технические комплексы и комплексы упражнений, направленные на развитие у детей быстроты, гибкости, ловкости, координационных способностей, тесты для оценки физической и технической подготовленности.





Основной целью организации проекта является вовлечение детей в футбол, а также, отбор и передача перспективных и талантливых учащихся в группы по футболу специализированных учебно-спортивных учреждений.





Уже в сентябре 2017 года в качестве апробации будут задействованы 147 школ в пяти регионах Казахстана - Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и городах Астаны и Алматы. Также, заинтересованность в реализации данного проекта, проявили в Актюбинской и Карагандинской областных федерациях футбола. По согласованию с местными уполномоченными органами в области образования достигнута договоренность реализации данного проекта, а ФФК, в свою очередь, окажет методическую помощь.





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