Под оползнем в Швейцарских Альпах пропали 8 человек
24 августа 2017, 16:09
Без вести пропали граждане Германии, Австрии и Швейцарии.
После схода оползня в кантоне Граубюнден в Швейцарии без вести пропали восемь человек, передает ТАСС.
По данным местных СМИ, ЧП произошло в среду. Без вести пропали граждане Германии, Австрии и Швейцарии.
По данным полиции, все эти люди находились на месте происшествия в момент схода оползня, к настоящему времени обнаружить их не удалось.
Фото: EPA
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