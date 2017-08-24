Под оползнем в Швейцарских Альпах пропали 8 человек

После схода оползня в кантоне Граубюнден в Швейцарии без вести пропали восемь человек , передает , передает ТАСС





По данным местных СМИ, ЧП произошло в среду. Без вести пропали граждане Германии, Австрии и Швейцарии.





По данным полиции, все эти люди находились на месте происшествия в момент схода оползня, к настоящему времени обнаружить их не удалось.



