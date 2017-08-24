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Под оползнем в Швейцарских Альпах пропали 8 человек

24 августа 2017, 16:09

Без вести пропали граждане Германии, Австрии и Швейцарии.

После схода оползня в кантоне Граубюнден в Швейцарии без вести пропали восемь человек, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, ЧП произошло в среду. Без вести пропали граждане Германии, Австрии и Швейцарии.

По данным полиции, все эти люди находились на месте происшествия в момент схода оползня, к настоящему времени обнаружить их не удалось.

Фото: EPA

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