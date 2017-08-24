В сети высмеяли слезно выпрашивающую iPhone 7 девушку

На видео Анастасия сидит в машине с молодым человеком и требует купить ей «яблочный» смартфон. Она отмечает, что совсем не нуждается в новом iPhone 8. По словам девушки, «прямо сейчас» ей будет достаточно iPhone 7.





«Я потому что всем сказала, что ты мне iPhone подаришь. А ты мне его не подарил до сих пор. Я хочу сейчас», — сквозь слезы заявляет она.





Несмотря на все увещевания и обещания обязательно купить смартфон попозже, когда будут деньги, Анастасия настаивает на своем.





«Ты обещал мне iPhone гребанный пять месяцев назад и не купил. Я терплю и молчу, а ты не покупаешь», — отмечает девушка.





Пользователей соцсетей возмутило поведение Анастасии, и они принялись издеваться над любительницей «яблочной» техники, сравнивая ее с капризным ребенком.





«Когда ты из-под родительского крыла уже выросла, а работать не хочешь. Жалкое зрелище. Истерика, как у 4-летнего ребенка», — отметил один из них.





«Хорошо, что меня родители в детстве лупили», — обрадовался другой.





Некоторые даже начали оскорблять девушку, называя ее «биомусором», и намекать на ее готовность сделать все что угодно ради модного гаджета. «А есть видос где она более настойчиво просит?» — поинтересовались они.





Суммарно ролик собрал более полумиллиона просмотров.