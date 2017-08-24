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Казахстан выступает за реформирование Совета безопасности ООН

24 августа 2017, 16:19

Реформа должна осуществляться на основе консенсуса и отвечать требованиям всех стран – членов Организации, - Абдрахманов.

Казахстан выступает за реформирование Совета безопасности ООН. Об этом в интервью "Казахстанской правде" сообщил Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

Глава внешнеполитического ведомства отметил необходимость системного и всеобъемлющего подхода к реформированию Совбеза, который заключается в количественном и качественном составе совета, в совершенствовании его рабочих методов, укреплении взаимосвязи между Генеральной Ассамблеей и СБ.

"Это позволило бы повысить прозрачность работы Совета Бе­зопасности, повысить эффективность его решений, основанных на учете интересов и чаяний заинтересованных регионов мира", - рассказал Абдрахманов.

По его словам, Казахстан разделяет мнение большинства стран – членов ООН о том, что в своем нынешнем виде Совбез больше не отражает реалии нашего мира.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что, несмотря на всю сложность согласования различных позиций, существует общее понимание того, что, какой бы ни стала новая конфигурация Совета Безопасности, он должен работать активно и эффективно, выполняя задачи, возложенные на него Уставом ООН и неся главную ответственность за международный мир и безопасность", - отметил глава МИД.

При этом он добавил, что реформа должна осуществляться на основе консенсуса и отвечать требованиям всех стран – членов Организации

"В решающей степени прог­ресс в переговорах по реформе СБ и ООН в целом зависит от интересов пятерки постоянных членов СБ, для которых важно держать инициативу в своих руках. Мы поддерживаем Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который последовательно проводит реформы, направленные на повышение эффективности Организации – в области менеджмента, развития, архитектуры мира и безопасности", - сообщил Кайрат Абдрахманов.

Казахстан входит в состав Совета безопасности ООН в качестве непостоянного члена.

Фото: AP Photo / Bebeto Matthews.

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