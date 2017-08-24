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На прилавки магазинов могло попасть контрафактное машинное масло «Mobil»

 

22 августа в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий на территории Илийского района Алматинской области, при сбыте моторных масел в магазин автомобильных запасных частей, задержан гражданин Республики Казахстан, в машине которого обнаружены и изъяты 154 канистры емкостью 1 и 4 литра на общую сумму 500 000 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проведения дальнейшей проверки был установлен склад хранения поддельных масел, где обнаружено и изъято 269 канистр технического масла.

В настоящее время, по данному факту СЭР ДГД по Алматинской области начато досудебное производство по ст.198 ч.2 УК РК (нарушение авторских и (или) смежных прав).

 

24 августа 2017, 16:26
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос.доходов по г. Алматы

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