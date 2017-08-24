США создадут новейшую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд
24 августа 2017, 16:44
Такое оружие не только позволит расширить возможности американских войск, но и станет сдерживающим фактором для противников Вашингтона, которые смогут "оценить степень риска".
Корпорации Lockheed Martin и Raytheon разработают для бомбардировщиков дальнего радиуса действий новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил США.
Как заявила министр ВВС Хезер Уилсон, такое оружие не только позволит расширить возможности американских войск, но и станет сдерживающим фактором для противников Вашингтона, которые смогут "оценить степень риска".
По мнению Уилсон, все затраты оправдают себя.
Первые контракты рассчитаны на 54 месяца, сумма сделок составит 1,8 миллиарда долларов (по 900 миллионов – на каждую компанию).
После сравнительного анализа военные выберут одну из корпораций для производства тысячи ракет. Ядерной боеголовкой будут оснащены не все образцы — некоторые из них будут использовать для испытаний или просто оставят в запасе.
Новые ракеты должны поступить на вооружение к 2030 году. Ожидается, что они заменят ракеты AGM-86B, произведенные в начале 1980-х годов.
Последние годы разработкой подобного оружия занималась корпорация Boeing. Именно ее ракеты сейчас состоят на вооружении у Соединенных Штатов. Однако на этот раз в число "финалистов" она не попала.
Представитель корпорации Дебора Ван Ниероп заявила агентству Bloomberg, что в компании разочарованы таким выбором.
"Мы ожидаем получить от ВВС США больше информации по поводу принятого решения", — пояснила она.
По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, политолога Алексея Подберезкина, новые ракеты необходимы США для давления на Россию.
"США нужно сохранять контроль над эскалацией, поскольку Россия может предпринять такие действия, которые обесценят это давление", — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Он напомнил, что сейчас радиус поражения американских крылатых ракет не позволяет перекрыть всю нашу страну, однако к 2021-2022 году они получать такую техническую возможность.
Фото: © AP Photo / Alik Keplicz
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