США создадут новейшую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд

Как заявила министр ВВС Хезер Уилсон, такое оружие не только позволит расширить возможности американских войск, но и станет сдерживающим фактором для противников Вашингтона, которые смогут "оценить степень риска".





По мнению Уилсон, все затраты оправдают себя.





Первые контракты рассчитаны на 54 месяца, сумма сделок составит 1,8 миллиарда долларов (по 900 миллионов – на каждую компанию).





После сравнительного анализа военные выберут одну из корпораций для производства тысячи ракет. Ядерной боеголовкой будут оснащены не все образцы — некоторые из них будут использовать для испытаний или просто оставят в запасе.





Новые ракеты должны поступить на вооружение к 2030 году. Ожидается, что они заменят ракеты AGM-86B, произведенные в начале 1980-х годов.





Последние годы разработкой подобного оружия занималась корпорация Boeing. Именно ее ракеты сейчас состоят на вооружении у Соединенных Штатов. Однако на этот раз в число "финалистов" она не попала.





Представитель корпорации Дебора Ван Ниероп заявила агентству Bloomberg, что в компании разочарованы таким выбором.





"Мы ожидаем получить от ВВС США больше информации по поводу принятого решения", — пояснила она.





По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО, политолога Алексея Подберезкина, новые ракеты необходимы США для давления на Россию.



